Поль Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг
В октябре 30-летний чемпион мира 2018 года провалил сразу два допинг-теста.
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В октябре 30-летний чемпион мира 2018 года провалил сразу два допинг-теста.
Как сообщает Tuttosport, полузащитник «Ювентуса» Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за допинг. В пробе француза был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона.
Поль Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год и вернулся в Турин летом 2022 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за «бьянконери» лишь 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Ювентус» разорвет контракт с Погба в одностороннем порядке в случае его официальной дисквалификации.