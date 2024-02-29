Поль Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг

Как сообщает Tuttosport, полузащитник «Ювентуса» Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за допинг. В пробе француза был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона.

Поль Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год и вернулся в Турин летом 2022 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за «бьянконери» лишь 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года.