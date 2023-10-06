Повторный допинг-тест Погба оказался положительным

Вскрытие пробы B прошло в четверг, 5 октября, в лаборатории Рима. «Ювентус» рассматривает вариант разрыва контракта с французом, которому грозит до четырех лет дисквалификации.

11 сентября агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус».

Поль Погба признался руководству туринского клуба, что принял добавку, купленную в США.