Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Альмерия
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Нант
Футбол. Еврокубки
5.10
Спартак Тр
Фенербахче
12
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
2.10
Фиорентина
Кальяри
30
2.10
Сассуоло
Монца
01
2.10
Торино
Верона
00
1.10
Рома
Фрозиноне
20
1.10
Аталанта
Ювентус
00
1.10
Удинезе
Дженоа
22
1.10
Болонья
Эмполи
30
30.09
Салернитана
Интер
04
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Повторный допинг-тест Погба оказался положительным

Допинг-тест футболиста «Ювентуса» Поля Погба повторно дал положительный результат на тестостерон, сообщает журналист Фабрицио Романо.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

Вскрытие пробы B прошло в четверг, 5 октября, в лаборатории Рима. «Ювентус» рассматривает вариант разрыва контракта с французом, которому грозит до четырех лет дисквалификации.

11 сентября агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус».

Поль Погба признался руководству туринского клуба, что принял добавку, купленную в США.

В текущем сезоне Погба принял участие в двух матчах чемпионата Италии. Француз перешел в «Ювентус» летом 2022 года. Его соглашение с командой истекает в июне 2026 года. «Ювентус» после семи туров набрал 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Повторный допинг-тест Погба оказался положительным
Польский футбольный союз обратился в УЕФА после задержания...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь