Повторный допинг-тест Погба оказался положительным
Допинг-тест футболиста «Ювентуса» Поля Погба повторно дал положительный результат на тестостерон, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Допинг-тест футболиста «Ювентуса» Поля Погба повторно дал положительный результат на тестостерон, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Вскрытие пробы B прошло в четверг, 5 октября, в лаборатории Рима. «Ювентус» рассматривает вариант разрыва контракта с французом, которому грозит до четырех лет дисквалификации.
11 сентября агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус».
Поль Погба признался руководству туринского клуба, что принял добавку, купленную в США.
В текущем сезоне Погба принял участие в двух матчах чемпионата Италии. Француз перешел в «Ювентус» летом 2022 года. Его соглашение с командой истекает в июне 2026 года. «Ювентус» после семи туров набрал 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.