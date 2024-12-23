Сафонов отбил два пенальти и вывел «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции

В основное время команды забили друг другу по одному мячу. На мяч нападающего «Ланса» Мбала Н'Золы на 66-й минуте матча парижане через четыре минуты ответили голом Гонсалу Рамуша.
В серии послематчевых пенальти вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил два удара, благодаря чему клуб из Парижа сумел выйти в следующий раунд турнира. Также в основное время матча 25-летний россиянин сделал три сэйва.
«Я счастлив, не думаю, что я лучший игрок матча. Отбивать пенальти — это нормально для вратаря. Это был трудный матч, временами нам везло. У каждого свои секреты, но я не собираюсь их раскрывать», — сказал Сафонов после матча.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высоко оценил действия вратаря сборной России.
«Такую ситуацию можно было предвидеть. Когда играешь 90 минут на выезде против соперника такого уровня, нужно быть готовым к этому. И мы были готовы. Сафонов — специалист по пенальти, он снова это продемонстрировал. Мы очень довольны результатом, поскольку победа добыта в муках. Мы возлагаем большие надежды на 2025 год», — сказал Энрике.
В 1/16 финала Кубка Франции «ПСЖ» на выезде сыграет с командой «Эспали», выступающей в пятом дивизионе чемпионата страны. Встреча пройдет 15 января.