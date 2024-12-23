Сафонов отбил два пенальти и вывел «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции

«Такую ситуацию можно было предвидеть. Когда играешь 90 минут на выезде против соперника такого уровня, нужно быть готовым к этому. И мы были готовы. Сафонов — специалист по пенальти, он снова это продемонстрировал. Мы очень довольны результатом, поскольку победа добыта в муках. Мы возлагаем большие надежды на 2025 год», — сказал Энрике.