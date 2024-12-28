Сафонов оплатил поездку волонтеров для очистки пляжей от мазута

О поездке волонтеров на побережье Черного моря рассказал друг семьи футболиста Никита Сокол.
«На этой неделе получилось организовать поездку волонтеров из Краснодара в Анапу для расчистки побережья от мазута. Мы не какая‑то волонтерская организация, просто собрали неравнодушных людей. Убирали в селе Витязево, недалеко от Анапы. За шесть часов убрали около 55 мешков, выкапывали мазут из‑под песка, формировали горки мазута для тракторов, грузили мешки в технику для вывоза, доставали из моря куски мазута. Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов, которому хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации. Хочется, чтобы добро было громким, и это мотивировало других людей на помощь остальным», — сказал Сокол.
15 декабря 2024 из-за разлома корпусов российских танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в результате шторма произошел разлив мазута — 3700 тонн. Нефтепродукты вынесло на побережье Черного моря, из-за чего в Краснодарском крае был введен режим ЧС.
Ранее сообщалось, что в ликвидации последствий разлива мазута принял участие вратарь красноярского «Енисея» Андрей Сорокин.
Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне этого года за 20 млн евро. 25-летний россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В этом сезоне Сафонов провел за французский клуб восемь матчей, в которых пропустил шесть мячей и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.