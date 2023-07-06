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12:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Марио Фернандес перейдет в «Зенит»

По информации источника, бывший защитник ЦСКА и сборной России договорился о переходе в клуб из Санкт-Петербурга.

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Источник: РИА "Новости"

Журналист Иван Карпов сообщил в своих соцсетях, что защитник Марио Фернандес перейдет в «Зенит».

Контракт с защитником подписан на два года до лета 2025 года, зарплата составит 2,5 миллиона евро за сезон.

По информации источника, предложение ЦСКА о зарплате 1.5 миллиона евро было отвергнуто Фернандесом.

Последним клубом Марио был «Интернасьонал». 32-летний Фернандес играл за команду с декабря 2022 года по апрель 2023 года.

За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год, у футболиста действующий контракт с командой до лета 2024 года.

Марио Фернандес сыграл 33 матча за сборную России, забил 5 голов, включая гол в ворота Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.

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