Федотов: хотел бы, чтобы Марио Фернандес вернулся в команду
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал вопрос возвращения в команду Марио Фернандеса.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал вопрос возвращения в команду Марио Фернандеса.
«Тут даже лишние слова абсолютно неуместны. Это еще один лидер наряду с Акинфеевым, боец до мозга костей, который очень классно играет в футбол», — сказал Федотов — сказал Владимир Федотов корреспонденту «Спорт-Экспресса».
Марио Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022 год, в апреле 2023 защитник разорвал контракт с бразильским «Интернасьоналом». Всего за «красно-синих» футболист провел 328 матчей, забив 10 мячей и отдав 46 голевых передач. Фернандес стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок России и трижды Суперкубок страны.
В составе сборной России, за которую он официально дебютировал в 2017 году, Фернандес провел 33 матча, в которых забил 5 мячей.