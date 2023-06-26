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14:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Федотов: хотел бы, чтобы Марио Фернандес вернулся в команду

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал вопрос возвращения в команду Марио Фернандеса.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Тут даже лишние слова абсолютно неуместны. Это еще один лидер наряду с Акинфеевым, боец до мозга костей, который очень классно играет в футбол», — сказал Федотов — сказал Владимир Федотов корреспонденту «Спорт-Экспресса».

Марио Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022 год, в апреле 2023 защитник разорвал контракт с бразильским «Интернасьоналом». Всего за «красно-синих» футболист провел 328 матчей, забив 10 мячей и отдав 46 голевых передач. Фернандес стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок России и трижды Суперкубок страны.

В составе сборной России, за которую он официально дебютировал в 2017 году, Фернандес провел 33 матча, в которых забил 5 мячей.

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