Федотов: хотел бы, чтобы Марио Фернандес вернулся в команду

«Тут даже лишние слова абсолютно неуместны. Это еще один лидер наряду с Акинфеевым, боец до мозга костей, который очень классно играет в футбол», — сказал Федотов — сказал Владимир Федотов корреспонденту «Спорт-Экспресса».

Марио Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022 год, в апреле 2023 защитник разорвал контракт с бразильским «Интернасьоналом». Всего за «красно-синих» футболист провел 328 матчей, забив 10 мячей и отдав 46 голевых передач. Фернандес стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок России и трижды Суперкубок страны.