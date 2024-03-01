Семак оценил сборы и трансферы «Зенита» по пятибальной шкале

— Как оцените завершившиеся сборы для вашей команды?

— Все запланированное сделали. Поэтому если можно оценивать сборы по пятибалльной системе, то делаю это на твердую четверку.

— Довольны ли вы зимней трансферной кампанией?

— По большому счету — да. Мы укрепили нашу обойму, усилили некоторые позиции, которые того требовали. Так что у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс, — приводит слова Семака «Матч-ТВ».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице и отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.