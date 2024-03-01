Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Крылья Советов
10
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Альмерия
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Первая лига
2.03
Енисей
Торпедо
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак оценил сборы и трансферы «Зенита» по пятибальной шкале

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил зимние сборы клуба на твердую четверку, а также высказался о трансферной кампании сине-бело-голубых.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Зенит"

— Как оцените завершившиеся сборы для вашей команды?

— Все запланированное сделали. Поэтому если можно оценивать сборы по пятибалльной системе, то делаю это на твердую четверку.

— Довольны ли вы зимней трансферной кампанией?

— По большому счету — да. Мы укрепили нашу обойму, усилили некоторые позиции, которые того требовали. Так что у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс, — приводит слова Семака «Матч-ТВ».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице и отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

В матче 19-го тура «Зенит» примет «Спартак», игра пройдет 2 марта на «Газпром-Арене».

 Губерниев — о Промесе: Он преступник, но еще и редкий дурак
Ватутин: Сегодня участие в Евролиге относится к жанру фантастики
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь