«Зенит» — «Спартак», Головин против ПСЖ и другие битвы уикенда

Прогноз: победа ПСЖ за 2.11.

Футбол Франция 2023/2024 Тур 24, 1.03.2024, 23:00 Монако - ПСЖ -

Головин против Мбаппе — это круто, и до матча всегда можно надеяться, что явного фаворита, действующего и будущего чемпиона постигнет конфуз. «Монако» удачно съездил в Ланс (3:2) и вернулся в топ-3, но проблемы монегасков в обороне никуда не делись, просто команде Головина в кои-то веки немного повезло. Как и ПСЖ, который спасся от сенсационного поражения «Ренну» на 97-й минуте (1:1).

Это тот случай, когда вариант ставки приходит в голову именно после взгляда на коэффициенты. 2.11 на успех команды, победившей в 16 турах из 23, против соперника, который дома проигрывает в два раза чаще, чем в гостях (так бывает, когда базируешься на небольшом стадиончике в гламурном Монако), это подарок. Берем. Если что, в игре первого круга Париж тоже изрядно повеселился, победив 5:2.

Прогноз: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.28.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 19, 2.03.2024, 19:30 Зенит - Спартак -

Она возвращается. РПЛ снова с нами, и в первом же весеннем туре дарит главное противостояние отечественного футбола. Тут с коэффициентами все ясно заранее: «Спартак» не побеждал «Зенит» в чемпионате с 2017 года, а в Петербурге — с 2012-го, на новом стадионе так вообще никогда, причем «Зенит» дома в РПЛ обычно забивает главным раздражителям от трех мячей. С другой стороны, если «Локомотив» и «Динамо» смогли, может, и у «Спартака» есть шанс?

Из-за этих поражений «Зенит» лишь второй в таблице, и упрямый «Краснодар» будет бодаться до последнего, даром что «быки». Поэтому чемпионы логично закупились зимой плотнее всех, а «Спартак» лишь выписал дорогого нападающего Угальде. Беда у красно-белых была вроде с обороной при, возможно, лучшей атаке чемпионата, но ОК. Костариканец может оказаться очень кстати в свете потенциальных ходок Промеса, которого вычеркиваем, как минимум, на матч с «Зенитом». Кажется, у хозяев только одна проблема: теперь даже в мягкий лимит (максимум 8 легионеров на поле) вписаться непросто, но Сергей Семак поднаторел в таких делах, а новички пригодятся, чтобы не прервать традицию удачных домашних встреч со «Спартаком».

Прогноз: победа «Реала» и «обе забьют — нет» за 2.48

Футбол Испания 2023/2024 Тур 27, 2.03.2024, 23:00 Валенсия - Реал -

«Реал» едет в Валенсию. Казалось бы, рядовая игра гегемона с середняком, но в свете былых скандалов с Винисиусом и расизмом, это огонь, а не матч. В первом круге злой на «летучих мышей» и их болельщиков «Реал» наказал соперника пятью мячами (5:1), но повторить это на «Месталье» было бы еще принципиальнее и приятнее, особенно после поражения там в прошлый раз (0:1). Даже без Беллингема, который, кстати, уже близок к возвращению, очередной разгром вероятнее сенсационной осечки лидера, тем более, «Валенсия» Барахи смотрится тоскливо.

«Летучие мыши» нынче — травоядные зверьки, мало создают и мало забивают. Правда, и «Реал» в трех матчах подряд перешел на диету «один гол за 90 минут», но это было явно временно. Даже если разгрома не получится, королевский клуб обязан уверенно забирать свое. Хотя бы в рамках акции поддержки Винисиуса.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.86.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 19, 3.03.2024, 16:30 Динамо - Локомотив -

Два самых стабильных московских клуба выяснят в очном споре, кто из них больше способен навязать борьбу за чемпионство лидерам из Краснодара и Питера. Дерби «Динамо» и «Локо» в последние годы радуют зрителей содержанием и сюжетом, а так как соперники выглядят равными, будет еще интереснее. Зимняя пауза усложняет предматчевые оценки, но понятно, что обе команды выйдут играть на победу.

Как обычно, в игре на три результата лучше не трогать исходы, даже в формате двойного шанса. Обеим командам есть что и кого показать в атаке. Даже число забитых голов за 18 туров у них одинаковое — по 29. Ставка на ничью напрашивается, но будет слишком большим риском. Надежнее выбрать голы с обеих сторон. На результативности могли бы негативно сказаться погодные условия 3 марта, но, в отличие от «Спартака», «Динамо» гордится состоянием газона — для ранней весны в России оно и впрямь прекрасное, значит, мяч на половине атакующих технарей.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 за 2.11.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 27, 3.03.2024, 18:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед -

Не менее яркое дерби состоится в Манчестере, и в нем как раз фаворит предельно ясен. Настолько, что за победу «Сити» дают коэффициент 1.26 — как, например, на кубковый матч с клубом из четвертого дивизиона. Почему так? В этом нет неуважения к «Манчестер Юнайтед», который традиционно разыгрался в феврале, но не менее традиционно споткнулся дома о «Фулхэм», а затем с трудом одолел в Кубке одного из основных претендентов на вылет из АПЛ «Ноттингем Форест». Дело вообще не в этом, а в том, что «Ман Сити» вышел на чемпионские настройки, и Холанд с Де Брейне выглядят небожителями.

Даже недавняя сенсационная ничья «Сити» дома с «Челси» (1:1) не меняет расклад: на сегодня «МЮ» не конкурент для действующих чемпионов (15 очков разницы в таблице), но дерби есть дерби. Как раз в конспекты Почеттино по тому матчу полезно будет подсмотреть Эрику тен Хагу, но с тех пор набрал кондиции упомянутый Де Брейне, и, возможно, сопротивление бесполезно. Для интересного коэффициента придется рискнуть. Выигрыш принесет не столько угаданный исход в пользу фаворита, сколько высокий общий тотал. Команда Гвардиолы будет методично утрамбовывать соперника в газон, причем его штрафной площади, но не выглядит неуязвимой для контратак, для которых у «МЮ» есть достойные исполнители.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.84.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 27, 3.03.2024, 23:00 Атлетик - Барселона -

В Бильбао нынче прекрасная команда — баски должны гордиться. С большой долей вероятности, по числу трофеев в этом сезоне она обойдет «Барселону». «Атлетику» остался шаг до Кубка короля, а в соперниках скромная «Мальорка», которой клуб из Бильбао не имеет права уступить. Но и чемпионат подопечным Эрнесто Вальверде очень важен: на кону путевка в Лигу чемпионов. «Барселона» свое место там, кажется, не упустит, хотя еще недавно перспективы выглядели тревожно. Хави и его подопечные взяли себя в руки, выиграв 4 из 5 последних матчей Ла Лиги, да и в нынешнем розыгрыше ЛЧ после ничьи в Неаполе хорошие шансы пойти дальше.

«Барселона» статуснее и на дистанции сильнее, но боевитость «Атлетика» на родном «Сан-Мамесе» вырастает вдвое. «Барсе» даже наверняка будет тяжелее, чем с нынешним «Наполи». Исход трогать не стоит — он может быть любым с равными шансами, а на изобретательность соперников в атаке и нередкие ошибки в обороне, как «Барсы», так и «Атлетика», можно попробовать положиться.

Игорь Борунов

Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+