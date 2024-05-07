«Жалко Заварухина». Игрок «Трактора» — о смене главного тренера

«Ребята из сборной, которые с ним работали, сказали, что Гру хороший специалист, системный тренер. С одной стороны, Алексея Борисовича Заварухина жалко. Он хороший человек, свой, челябинский. Мне кажется, это решение принимали скрепя сердце. Но если руководители приняли такой путь развития, то мы, как солдаты, должны подчиняться, верить в эту идею и идти вместе к одной цели. Для меня это первый опыт работы с англоязычным тренером. В “Тракторе” был иностранец Петерис Скудра, но он хорошо говорил по-русски. Да, это будет интересный опыт», — сказал Карпухин.