«Жалко Заварухина». Игрок «Трактора» — о смене главного тренера
Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал смену главного тренера в челябинском клубе. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал смену главного тренера в челябинском клубе. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Накануне было объявлено, что новым тренером «Трактора» станет канадский специалист Бенуа Гру. Он сменит на этом посту Алексея Заварухина, который в минувшем сезоне вывел команду в полуфинал Кубка Гагарина.
«Ребята из сборной, которые с ним работали, сказали, что Гру хороший специалист, системный тренер. С одной стороны, Алексея Борисовича Заварухина жалко. Он хороший человек, свой, челябинский. Мне кажется, это решение принимали скрепя сердце. Но если руководители приняли такой путь развития, то мы, как солдаты, должны подчиняться, верить в эту идею и идти вместе к одной цели. Для меня это первый опыт работы с англоязычным тренером. В “Тракторе” был иностранец Петерис Скудра, но он хорошо говорил по-русски. Да, это будет интересный опыт», — сказал Карпухин.
С 2016 по 2023 год Гру возглавлял «Сиракьюз» — фарм-клуб «Тампы» в АХЛ. В дебютном сезоне он дошел с командой до финала Кубка Колдера. Также Гру трижды выигрывал Главную юниорскую лигу Квебека (QMJHL) и приводил сборную Канады к победе на молодежном чемпионате мира 2015 года.
После назначения канадского специалиста Заварухину предложили возглавить «Челмет» — фарм-клуб «Трактора» в ВХЛ, который не попал в плей-офф и занял 18-е место в регулярном чемпионате.