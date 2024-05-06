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12:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Канадец Гру стал новым главным тренером челябинского «Трактора»

56-летний Бенуа Гру ранее работал только в Северной Америке.

ТракторКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Трактор"

Челябинский «Трактор» на официальном сайте объявил о назначении Бенуа Гру на пост главного тренера. Контракт с канадским специалистом подписан на два сезона.

«В числе кандидатов на пост было несколько специалистов, но по совокупности факторов выбор был сделан в пользу Бенуа. Алексею Заварухину предложено остаться в системе клуба и возглавить “Челмет”. Мы получили множество положительных рекомендаций от действующих игроков, работавших с Гру, функционеров Федерации хоккея Канады и генеральных менеджеров заокеанских клубов. Перед назначением Бенуа презентовал нам свое видение игровой модели “Трактора” и стало понятно, что с ним команда будет еще конкурентнее в борьбе за главный трофей Лиги», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

С 2016 года наставник работал в системе клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг», являясь главным тренером ее фарм-клуба «Сиракьюз Кранч». Гру является самым побеждающим тренером в истории клуба с 221 победой. Ранее Гру на протяжении нескольких лет работал в тренерском штабе молодежной сборной Канады. А в сезоне-2014/2015 стал ее главным тренером и привел к первым за шесть лет золотым медалям молодежного чемпионата мира, обыграв в драматичном финале сборную России со счетом 5:4.

В минувшем сезоне челябинский «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву» в четырех матчах.

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