«Трактор» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Соглашение с 28-летним игроком будет действовать до конца сезона-2026/27. По информации журналиста Михаила Зислиса, зарплата Светлакова в «Тракторе» составит 70 млн рублей за сезон.

Светлаков является воспитанником ЦСКА, за который он провел в общей сложности 517 матчей в КХЛ и набрал 197 (76+121) очков. С армейцами он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). После завершения сезона руководство клуба решило не продлевать с ним контракт.

«На рынке КХЛ Светлаков был одним из главных активов. Центральные нападающие такого уровня с российским паспортом сегодня в дефиците, поэтому мы рады, что “Трактору” удалось выиграть конкуренцию у других клубов.



Сильные стороны Светлакова известны: он одинаково хорош на обеих сторонах площадки, умеет и любит сыграть жестко, надежен в плей-офф и способен повести за собой команду. Настоящий лидер, выигравший три Кубка Гагарина — именно то усиление, необходимое “Трактору” в это межсезонье. Андрей, добро пожаловать в Челябинск!» — прокомментировал подписание генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.