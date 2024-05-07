Текущие события
Хоккей. НХЛ
8.05
Рейнджерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
6.05
Даллас
Вегас
Хоккей. НХЛ
8.05
Даллас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
9.05
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
9.05
Ванкувер
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
14:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Трактор» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Нападающий Андрей Светлаков подписал контракт с челябинским «Трактором». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Трактор
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 28-летним игроком будет действовать до конца сезона-2026/27. По информации журналиста Михаила Зислиса, зарплата Светлакова в «Тракторе» составит 70 млн рублей за сезон.

Светлаков является воспитанником ЦСКА, за который он провел в общей сложности 517 матчей в КХЛ и набрал 197 (76+121) очков. С армейцами он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). После завершения сезона руководство клуба решило не продлевать с ним контракт.

«На рынке КХЛ Светлаков был одним из главных активов. Центральные нападающие такого уровня с российским паспортом сегодня в дефиците, поэтому мы рады, что “Трактору” удалось выиграть конкуренцию у других клубов.

Сильные стороны Светлакова известны: он одинаково хорош на обеих сторонах площадки, умеет и любит сыграть жестко, надежен в плей-офф и способен повести за собой команду. Настоящий лидер, выигравший три Кубка Гагарина — именно то усиление, необходимое “Трактору” в это межсезонье. Андрей, добро пожаловать в Челябинск!» — прокомментировал подписание генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В минувшем сезоне «Трактор» закончил регулярный чемпионат на пятом месте в Восточной конференции и дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где в четырех матчах уступил ярославскому «Локомотиву».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь