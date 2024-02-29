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09:48 (мск), источник: Sportmail.ru

У МОК не будет новых рекомендаций по допуску россиян на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет давать новых рекомендаций по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

25 февраля министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ожидает от МОК финальных рекомендаций по критериям выступления россиян на Олимпийских играх в Париже. В МОК ответили, что критерии допуска спортсменов, опубликованные 8 декабря 2023 года, являются окончательными.

«Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего», — заявили в пресс-службе организации.

8 декабря 2023 года МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом спортсмены не должны поддерживать специальную военную операцию на Украине и иметь отношения к армии или другим силовым структурам. Квалифицировавшиеся спортсмены обеих стран будут выступать как индивидуальные нейтральные спортсмены под аббревиатурой AIN (фр. Athlete Individuel Neutre).

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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