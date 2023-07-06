Берреттини угрожал арбитру на Уимблдоне судом из-за отказа приостановить матч
Итальянский теннисист Маттео Берреттини угрожал арбитру на Уимблдонском турнире судом из-за отказа приостановить матч против Лоренцо Сонего, сообщает Tennis-Infinity.
Итальянский теннисист Маттео Берреттини угрожал арбитру на Уимблдонском турнире судом из-за отказа приостановить матч против Лоренцо Сонего, сообщает Tennis-Infinity.
Корт, на котором играли итальянцы, был скользким после дождя. По ходу третьего сета Берреттини и Сонего несколько раз падали, однако судья отказывался прерывать встречу.
«Мы никогда не падали, мы начали падать прямо сейчас. Как вы думаете, почему это происходит? Ладно, если я получу травму, я подам на вас в суд, хорошо? Я знаю, что вы хотите, чтобы мы играли, вы опаздываете по графику, мы опаздываем, мы тоже хотим играть. Но если мы будем падать каждый раз, это опасно. Посмотрите, что случилось, он упал на сет-пойнте», — сказал Берреттини после одного из падений.
Теннисисты были вынуждены продолжить встречу, но по ходу четвертого сета она была приостановлена. На момент приостановки счет матча 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (9:7), 1:1 в пользу Маттео Берреттини.