Берреттини угрожал арбитру на Уимблдоне судом из-за отказа приостановить матч

«Мы никогда не падали, мы начали падать прямо сейчас. Как вы думаете, почему это происходит? Ладно, если я получу травму, я подам на вас в суд, хорошо? Я знаю, что вы хотите, чтобы мы играли, вы опаздываете по графику, мы опаздываем, мы тоже хотим играть. Но если мы будем падать каждый раз, это опасно. Посмотрите, что случилось, он упал на сет-пойнте», — сказал Берреттини после одного из падений.