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09:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев: меня никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ощущениях после матча первого круга Уимблдона-2023, в котором он обыграл британского теннисиста Артура Фери (7:5, 6:4, 6:3).

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Источник: Reuters

«Мы вышли одновременно с Артуром, публика хлопала. Я не понимал, мне или ему, или нам обоим. А потом мы пошли к судье, и люди хлопали мне. Я подумал: “Ладно, вот так сюрприз”. Я не чувствовал никакой негативной энергии. Меня никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне. Намного лучше, чем раньше. Это здорово», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Следующим соперником Медведева на Уимблдоне станет француз Адриан Маннарино, который в первом круге обыграл россиянина Александра Шевченко (6:3, 6:3, 6:2).

Уимблдон проходит в Лондоне завершится 17 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.

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