Медведев: меня никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне

«Мы вышли одновременно с Артуром, публика хлопала. Я не понимал, мне или ему, или нам обоим. А потом мы пошли к судье, и люди хлопали мне. Я подумал: “Ладно, вот так сюрприз”. Я не чувствовал никакой негативной энергии. Меня никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне. Намного лучше, чем раньше. Это здорово», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.