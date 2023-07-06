Медведев: меня никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ощущениях после матча первого круга Уимблдона-2023, в котором он обыграл британского теннисиста Артура Фери (7:5, 6:4, 6:3).
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ощущениях после матча первого круга Уимблдона-2023, в котором он обыграл британского теннисиста Артура Фери (7:5, 6:4, 6:3).
«Мы вышли одновременно с Артуром, публика хлопала. Я не понимал, мне или ему, или нам обоим. А потом мы пошли к судье, и люди хлопали мне. Я подумал: “Ладно, вот так сюрприз”. Я не чувствовал никакой негативной энергии. Меня никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне. Намного лучше, чем раньше. Это здорово», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
Следующим соперником Медведева на Уимблдоне станет француз Адриан Маннарино, который в первом круге обыграл россиянина Александра Шевченко (6:3, 6:3, 6:2).
Уимблдон проходит в Лондоне завершится 17 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.