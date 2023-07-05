Экоактивисты сорвали матч на Уимблдоне

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f39298771a6d881b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239095&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором сете экоактивисты выбежали на корт № 18 и разбросали конфетти, блестки и кусочки пазла. Участниками акции оказались 68-летняя учительница и 66-летний музыкант. Оба они являются пенсионерами. Игра между Димитровым и Симабукуро была ненадолго отложена, пока сотрудники корта убирали площадку.

«Мы не можем предоставить следующему поколению собирать осколки», — говорится в заявлении Just Stop Oil на сайте организации.

По информации Daily Mail, экоактивисты также собрались приклеить себя к вышке, на которой сидит главный арбитр встречи, или к траве на Центральном корте Уимблдона.