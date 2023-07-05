Экоактивисты сорвали матч на Уимблдоне
Активисты экологического движения Just Stop Oil сорвали матч первого круга Уимблдонского турнира между болгарином Григором Димитровым и японцем Се Симабукуро.
Активисты экологического движения Just Stop Oil сорвали матч первого круга Уимблдонского турнира между болгарином Григором Димитровым и японцем Се Симабукуро.
Во втором сете экоактивисты выбежали на корт № 18 и разбросали конфетти, блестки и кусочки пазла. Участниками акции оказались 68-летняя учительница и 66-летний музыкант. Оба они являются пенсионерами. Игра между Димитровым и Симабукуро была ненадолго отложена, пока сотрудники корта убирали площадку.
«Мы не можем предоставить следующему поколению собирать осколки», — говорится в заявлении Just Stop Oil на сайте организации.
По информации Daily Mail, экоактивисты также собрались приклеить себя к вышке, на которой сидит главный арбитр встречи, или к траве на Центральном корте Уимблдона.
В апреле участники организации Just Stop Oil сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской.