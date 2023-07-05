Легендарная американская теннисистка назвала Казахстан «Касаткиной»

68-летняя американка комментирует Уимблдон на телеканале ESPN. Во время рассказа о биографии Рыбакиной Эверт сказала, что теннисистка родилась России, но переехала в «Касаткину», где у нее были лучшие возможности для занятий теннисом. Второй комментатор сразу поправил Эверт, после чего американка извинилась за свою оговорку.