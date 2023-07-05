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14:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Легендарная американская теннисистка назвала Казахстан «Касаткиной»

Бывшая американская теннисистка Крис Эверт во время матча первого круга Уимблдона между Еленой Рыбакиной и американкой Шелби Роджерс (4:6, 6:1, 6:2) допустила забавную оговорку в названии страны Казахстан.

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Источник: Reuters

68-летняя американка комментирует Уимблдон на телеканале ESPN. Во время рассказа о биографии Рыбакиной Эверт сказала, что теннисистка родилась России, но переехала в «Касаткину», где у нее были лучшие возможности для занятий теннисом. Второй комментатор сразу поправил Эверт, после чего американка извинилась за свою оговорку.

Во время загрузки произошла ошибка.

На ситуацию отреагировала первая ракетка России Дарья Касаткина, оставив в соцсетях сообщение: «Они только что создали новую страну».

Крис Эверт является одной из величайших теннисисток XX века. Американка за свою карьеру завоевала 18 титулов в одиночном разрядке на турнирах Большого шлема, среди которых были три победы на Уимблдоне (1974, 1976, 1981). Эверт завершила карьеру в 1989 году, пробыв суммарно 260 недель в статусе первой ракетки мира.

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Легендарная американская теннисистка назвала Казахстан «Касаткиной»
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