Легендарная американская теннисистка назвала Казахстан «Касаткиной»

68-летняя американка комментирует Уимблдон на телеканале ESPN. Во время рассказа о биографии Рыбакиной Эверт сказала, что теннисистка родилась России, но переехала в «Касаткину», где у нее были лучшие возможности для занятий теннисом. Второй комментатор сразу поправил Эверт, после чего американка извинилась за свою оговорку.
На ситуацию отреагировала первая ракетка России Дарья Касаткина, оставив в соцсетях сообщение: «Они только что создали новую страну».
Крис Эверт является одной из величайших теннисисток XX века. Американка за свою карьеру завоевала 18 титулов в одиночном разрядке на турнирах Большого шлема, среди которых были три победы на Уимблдоне (1974, 1976, 1981). Эверт завершила карьеру в 1989 году, пробыв суммарно 260 недель в статусе первой ракетки мира.