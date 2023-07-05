Даниил Медведев стартовал с победы на Уимблдоне

Медведев со счетом 7:5, 6:4, 6:3 обыграл 391-ю ракетку мира, 20-летнего британца Артура Фери. Теннисисты провели на корте 2 часа и 4 минуты.

Следующим соперником 27-летнего Медведева на Уимблдоне станет победитель матча между французом Адрианом Маннарино и россиянином Александром Шевченко.