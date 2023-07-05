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19:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев стартовал с победы на Уимблдоне

Российский теннисист, который занимает третью строчку в рейтинге АТР, Даниил Медведев провел успешный матч первого круга на Уимблдоне.

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Источник: Reuters

Медведев со счетом 7:5, 6:4, 6:3 обыграл 391-ю ракетку мира, 20-летнего британца Артура Фери. Теннисисты провели на корте 2 часа и 4 минуты.

Следующим соперником 27-летнего Медведева на Уимблдоне станет победитель матча между французом Адрианом Маннарино и россиянином Александром Шевченко.

На Уимблдонском турнире Даниил не проходил дальше ⅛ финала, пока это его самый безуспешный турнир «Большого шлема».

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