Как набрать мышечную массу: советы для стабильного и безопасного роста

Если вы предпочитаете есть пять-шесть раз в день небольшими порциями — это допустимо, особенно если трудно съесть большие объемы пищи за раз. Такой режим может быть удобен при активных тренировках или в случае проблем с пищеварением. Однако при равном количестве калорий и белка не доказано, что частое питание эффективнее, чем, например, трехразовое.