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24 сентября, источник: ТАСС

«Зенит» сыграет с ЦСКА в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» со счетом 81:65 победил сербский «Партизан» в матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ и вышел в финал турнира. Встреча прошла в субботу на «ВТБ-Арене» в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

В составе петербургского клуба самым результативным игроком стал Денис Захаров (16 очков). У «Партизана» больше всех очков набрал Джеймс Наннэлли (18).

«Зенит» и «Партизан» выступают в одной группе вместе с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Петербургский клуб занял первое место в таблице, набрав 3 очка. «Партизан» расположился на втором месте (3), «Локомотив-Кубань» замыкает турнирную таблицу (3). В другой группе играли московский ЦСКА, казанский УНИКС и сербская «Мега», в финал вышел ЦСКА.

«Зенит» и ЦСКА сыграют в финале 25 сентября. В этот же день пройдут игры за третье и пятое места. Действующим обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ является ЦСКА.

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