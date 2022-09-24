«Зенит» сыграет с ЦСКА в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу

В составе петербургского клуба самым результативным игроком стал Денис Захаров (16 очков). У «Партизана» больше всех очков набрал Джеймс Наннэлли (18).

«Зенит» и «Партизан» выступают в одной группе вместе с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Петербургский клуб занял первое место в таблице, набрав 3 очка. «Партизан» расположился на втором месте (3), «Локомотив-Кубань» замыкает турнирную таблицу (3). В другой группе играли московский ЦСКА, казанский УНИКС и сербская «Мега», в финал вышел ЦСКА.