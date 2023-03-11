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19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Женская сборная Франции по биатлону выиграла Кубок мира в эстафетном зачёте

Женская сборная Франции по биатлону завоевала Малый хрустальный глобус в зачёте эстафет.

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Источник: AP 2022

Окончательно места распределились после пятой эстафеты в сезоне, которая прошла сегодня, 11 марта, в Эстерсунде (Швеция).

До гонки в эстафетном зачёте лидировала сборная Швеции, француженки отставали на 6 очков. Но хозяйки этапа в Эстерсунде заняли только пятое место, тогда как француженки Лу Жанмонно, Клоэ Шевалье, Каролин Коломбо и Анаис Шевалье-Буше стали серебряными призёрами.

На второе место в эстафетном зачёте вышли норвежские биатлонистки, которые в Эстерсунде поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. До гонки они были только четвёртыми, проигрывая Швеции 41 очко.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Итоговый зачёт эстафет

  1. Франция — 345
  2. Норвегия — 325
  3. Швеция — 321
  4. Германия — 320
  5. Италия — 252
  6. Швейцария — 205.

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