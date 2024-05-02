«Мыслей о смене гражданства не было»: откровенное интервью Юрловой-Перхт

О драматичных поворотах в спортивной судьбе, романе без конфетно-букетного периода, завершившегося свадьбой, о воспитании дочерей и жизни на две страны Екатерина рассказала РИА Новости.

— Свою последнюю медаль в карьере вы получили от Анастасии Батмановой и Василия Томшина, которые в Мурманске отдали медали за победу в сингл-миксте. Как вы восприняли этот жест?

— В первый момент просто растерялась. Была свидетельницей подобного, когда на чемпионате России Виктория Сливко отдала свой кубок Кристине Резцовой. Даже подумала тогда, как бы я к этому отнеслась? И вот сама оказалась в такой ситуации. Не скрою: было приятно, благодарю ребят!

— У вас ведь уже был момент, когда после неудачных выступлений собирались заканчивать карьеру, и тренировавший вас отец просто уговорил съездить на «Ижевскую винтовку», чтобы урегулировать вопрос о сдаче оружия…

— На самом деле, заканчивать собиралась несколько раз. Когда не попадала на Олимпиаду, говорила себе: «Хватит!» История, о которой вы вспомнили, действительно получилась неординарной. Поехала забирать винтовку (это нужно было сделать самой), отец уговорил выступить, набрала необходимое количество рейтинговых очков для выступления за сборную на Кубке IBU, затем поехала на Кубок мира и чемпионат мира — так и задержалась в биатлоне еще на девять лет. Можно сказать, что мое тогдашнее нежелание продолжать карьеру и помогло ее продлить.

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— Вы говорили, что на ЧМ-2015 в Контиолахти, где победили в индивидуальной гонке, выходили на старт в последней группе с одной задачей — попасть в телевизионную трансляцию…

— Это во многом и помогло победить. На всех следующих ответственных стартах пыталась обрести такое же состояние, но ни разу не получилось.

— В Контиолахти вы стали 50-м членом «Клуба Зеро», куда включаются биатлонисты и биатлонистки, не допустившие на чемпионатах мира ни одного промаха на четырех огневых рубежах в индивидуальной гонке. Следите за тем, кто попал в него после вас?

— Знаю, что он пополнился. Даже на последнем чемпионате мира в индивидуальной гонке с чистой стрельбой победила итальянка Лиза Витоцци. Сколько всего человек в «Клубе Зеро», сказать не могу. Хотя, наверное, нужно более внимательно следить за биатлонной статистикой.

— В самом успешном для вас сезоне, где была победа на чемпионате мира, вы тренировались не в составе сборной России, а под руководством Анатолия Хованцева в том же Контиолахти. Для вас это была оптимальная система подготовки?

— Любая система подготовки имеет право на жизнь, и в биатлоне все очень индивидуально. В сборной, где собраны 10−12 человек, далеко не всем все подходит. Грамотный тренер всегда старается найти индивидуальный подход. Мне в том сезоне очень повезло. Совместные тренировки у Хованцева вместе с одной из сильнейших в ту пору биатлонисток мира Кайсой Мякяряйнен многое дали. Многому научилась у Кайсы.

— Хованцева больше всего поразило, что Кайса даже приглашала вас на ужин, заставляя бойфренда его готовить. У финнов такое не принято. Сейчас поддерживаете отношения с Мякяряйнен отношения?

— К сожалению, сейчас — нет. Мне самой очень интересно, почему Кайса перестала отвечать на мои сообщения.

— После окончания факультета психологии Санкт-Петербургского Госуниверситета вы получили еще два высших образования — тренерское и экономическое. Кем себя видите в жизни после биатлона?

— Прежде всего, хотелось бы сказать теплые слова в адрес Геннадия Дмитриевича Горбунова, по книгам которого училась в университете. Позже мы познакомились лично, и благодаря работе с Горбуновым я смогла преодолеть самые тяжелые моменты своей спортивной карьеры. Не было бы той знаковой встречи, не состоялось бы знакомство — закончила бы с биатлоном лет 12 назад. Если говорить о дальнейших планах, пока не знаю, чем конкретно займусь, но уверена, что и тренерское, и экономическое образование должны мне пригодиться в жизни.

— Что-то из собственного спортивного опыта в работе психолога могли бы применить?

— Очень многое. Зная изнутри спортивную жизнь, понимаешь, как найти подход к спортсменам. Возможно, имея и знания, и опыт, во многих ситуациях поступила бы по-другому.

— Можете ли раскрыть маленький секрет: как в эпоху, когда еженедельно на телевидении поклонников биатлона информировали обо всех романах не только российских, но и зарубежных спортсменок, вам удалось сохранить в тайне свой с Йозефом Перхтом?

— У нас все произошло очень быстро, и весь роман уложился в межсезонье. Мой избранник практически сразу же сделал решительный и верный шаг — позвал меня замуж. Мы обошлись без конфетно-букетного периода. К моменту знакомства были уже взрослыми людьми и знали, чего хотим в жизни.

— С самого начала вы жили на две страны, но никогда не объявляли о планах выступать за сборную Австрии, где была нужда в хороших биатлонистках даже для смешанной эстафеты…

— В этот момент у меня были хорошие позиции в сборной России. Даже мыслей о смене гражданства никогда не возникало. Да и предложений руководители австрийского биатлона не делали. Видимо, консультировались с мужем.

— Как вы относитесь к смене спортивного гражданства сейчас, когда российские биатлонисты отстранены от международных соревнований?

— Каждый человек имеет право сделать свой выбор. Не могу говорить, что это хорошо или плохо. Если кто-то готов поставить все, чтобы стать олимпийским чемпионом или просто выступать на международных соревнованиях, осуждать его не стоит.

— После окончательного завершения карьеры будете продолжать жить на две страны?

— В нашей семье ничего не изменилось. Старшая дочка осенью пойдет в школу, младшая ходит в детский сад в Токсово, пригороде Санкт-Петербурга. Отца регулярно навещаем в Австрии. Ему гораздо сложнее поменять место проживания и из-за языковых проблем, и из-за работы.

— Перед Олимпиадой-2022 вы без колебаний сделали выбор в пользу рождения второй дочки…

— Для меня семья важнее медалей Олимпиады. Когда узнала, что беременна, вопрос о подготовке к Пекину отпал сам собой.

— Вы так и не выступили на Олимпиаде, хотя могли стартовать на четырех. Неужели это не оставило занозы в сердце?

— Сейчас уже нет. Уже пропустила все эти ситуации через себя — и отпустила. Теперь тешу себя надеждой попасть на Олимпиаду в качестве болельщика и поддержать российских спортсменов.

— А эстафетная гонка на ЧМ-2011 в Ханты-Мансийске, по ходу которой в прямом эфире тогдашний президент СБР Михаил Прохоров уволил с поста главного тренера Хованцева, оставила зарубку на сердце?

— Три штрафных круга в эстафете на домашнем чемпионате мира — не лучшее воспоминание. После этих соревнований меня очень поддержали девчонки. И Аня Богалий, и Оля Зайцева сделали все, чтобы вывести меня из страшной депрессии. Нашли нужные слова. И на протяжении всей карьеры знала, что рядом со мной есть люди, которые поддержат в трудную минуту и будут рядом в дни побед. Пережить победу психологически мне иногда даже сложнее, чем поражение. Выплескивается очень много эмоций. После неудач отходила быстрее.

— Кто-нибудь объяснил, почему оргкомитет Олимпиады-2018 не пригласил вас выступить в Пхенчхане?

— До сих пор не получила ответа и думаю, что не получу. Когда разбиралась в этой ситуации, сведущие люди сказали: «Даже не пытайся».

— Как Кира и Арина поддерживают свой немецкий, чтобы общаться с отцом?

— С Кирой на протяжении двух последних лет ходим в Токсово заниматься к чудесному преподавателю. У дочки очень хорошо идет немецкий. Лучше, чем у меня. Когда приезжаем в Австрию, Кира прекрасно находит общий язык с Йозефом. Да и Арина, несмотря на свой возраст, тоже. У меня не было сестры, и сейчас получаю огромное удовольствие, наблюдая за дочками. Они такие разные!

— Вашим тренером долгое время был отец. А вы рискнете тренировать дочерей?

— Только если они сами этого захотят. Невозможно разделить тренера и маму или папу, как бы этого ни хотелось. Именно этим, кстати, было вызвано решение отправиться тренироваться в Финляндию к Хованцеву.

— При посредничестве «литературного агента» Анны Богалий и непосредственном участии тогдашнего президента СБР Сергея Кущенко была издана книга ваших стихов. Сейчас пишете новые?

— Нет. Как писал классик, года к суровой прозе клонят. Задумываюсь над тем, чтобы издать автобиографию. Благодаря Ане, с которой мы часто жили вместе на сборах и соревнованиях, у меня в мире биатлона теперь репутация поэта. Нужно благодарить и Сергея Валентиновича, издавшего сборник моих стихов.

— Как вы относитесь к обвинениям в применении российскими биатлонистами запрещенных препаратов и существовании государственной системы поддержки допинга?

— Считаю, что это просто политика двойных стандартов. Когда на допинге попадаются биатлонисты из других стран, все утверждают: «Это ошибка, несчастный случай». Находят возможности, чтоб сделать срок дисквалификации минимальным. Когда же речь идет о россиянах, начинаются разговоры о государственной системе. Хотелось бы, чтобы ко всем было одинаковое отношение. У меня всегда было негативное отношение к допингу и тем, кто его употребляет.