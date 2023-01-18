СМИ: власти Германии лишат шахматистов субсидий из-за матчей с россиянами

Как отмечает источник, согласно этой директиве спортсмены в любых видах спорта не будут получать никакого финансирования для поездок в Россию или Белоруссию, также не поощряется участие в соревнованиях в России или Белоруссии. Кроме того, отменяется финансирование участия немецких атлетов в соревнованиях, к которым допущены российские и белорусские спортсмены.

Данные правила являются обязательными до дальнейшего уведомления, и также относятся к взаимодействию и соревнованиям со спортсменами из России и Белоруссии, которые выступают под нейтральным флагом.

В отличие от большинства международных спортивных организаций, Международная шахматная федерация (FIDE) допускает российских и белорусских гроссмейстеров к соревнованиям в нейтральном статусе. Это означает. что немецким шахматистам придется отказаться от финансирования со стороны государства при участии в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.