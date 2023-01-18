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18 января, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: власти Германии лишат шахматистов субсидий из-за матчей с россиянами

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Немецкие шахматисты, которые играют на турнирах с участием российских гроссмейстеров, будут лишаться государственных субсидий, сообщает Spiegel со ссылкой на директиву министерства внутренних дел Германии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечает источник, согласно этой директиве спортсмены в любых видах спорта не будут получать никакого финансирования для поездок в Россию или Белоруссию, также не поощряется участие в соревнованиях в России или Белоруссии. Кроме того, отменяется финансирование участия немецких атлетов в соревнованиях, к которым допущены российские и белорусские спортсмены.

Данные правила являются обязательными до дальнейшего уведомления, и также относятся к взаимодействию и соревнованиям со спортсменами из России и Белоруссии, которые выступают под нейтральным флагом.

В отличие от большинства международных спортивных организаций, Международная шахматная федерация (FIDE) допускает российских и белорусских гроссмейстеров к соревнованиям в нейтральном статусе. Это означает. что немецким шахматистам придется отказаться от финансирования со стороны государства при участии в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.

Согласно информации СМИ, спортивные федерации Германии должны доказать на экзамене в конце 2023 года, что использовали по назначению выделенные от государства средства. То есть, Шахматная федерация Германии должна будет доказать, что российские спортсмены не принимали участие в одних турнирах с немцами, иначе им придется вернуть выделенные субсидии. По предварительным подсчетам, федерация может потерять от 55 до 60 тысяч евро.

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