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09:00 (мск), источник: ТАСС

Фехтовальщик Сергей Бида намерен выступить за сборную США на Олимпиаде в Париже

Олимпийский комитет США направил письмо в Конгресс для ускорения процесса получения гражданства спортсменом.

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Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России фехтовальщик Сергей Бида намерен получить гражданство США и выступить за национальную команду на Играх в Париже. Об этом сообщила газета USA Today.

Жена спортсмена Виолетта Бида, являющаяся серебряным призером чемпионатов мира и Европы по фехтованию, на вопрос о готовности представлять сборную США ответила: «Мы готовы».

Издание сообщает, что Олимпийский комитет США и федерация фехтования страны направили письма в Конгресс для ускорения процесса получения гражданства супругами Бида, также гражданство намерен получить четырехкратный чемпион мира по фехтованию на саблях среди юниоров Константин Лоханов, входивший в состав сборной России на Олимпиаде в Токио. Адвокат супругов Бида Джек Вайнер в комментарии USA Today заявил, что Олимпийскому комитету США не нужно одобрение на переход со стороны Олимпийского комитета России, поскольку спортсмены не представляли российскую команду в течение трех лет. Согласно данным Международной федерации фехтования (FIE) Бида в последний раз выступал в составе сборной России на этапе Кубка мира в Сочи в феврале 2022 года, заняв 10-е место.

27 декабря 2023 года в отношении супругов Бида возбудили уголовное дело, поскольку они оставили службу в Росгвардии. Сергей и Виолетта, являясь военнослужащими, выступали за «Динамо» и ЦСКА соответственно. Они покинули Россию в июне 2023 года. Сергею Биде 30 лет, он является серебряным призером Олимпиады в Токио в командных соревнованиях по фехтованию на шпаге, также в его активе серебро и бронза чемпионатов мира. Виолетте Биде 29 лет, она является серебряным призером чемпионатов мира и Европы (2019) в командном турнире шпажисток.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и «Динамо». Позднее МОК допустил россиян до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе, но только в личных дисциплинах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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