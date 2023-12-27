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15:11 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА уволил объявленную в розыск российскую шпажистку

Объявленная в уголовный розыск российская шпажистка Виолетта Бида была уволена из ЦСКА в октябре. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Информацию о том, что 29-летняя шпажистка уже несколько месяцев не является сотрудником армейского клуба, сообщила заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова.

«Виолетта Бида не является нашим работником, она уволена в октябре. Вопросы нужно задать Федерации фехтования России», — сказала Ишмуратова.

Накануне МВД РФ объявило в уголовный розыск российских шпажистов Сергея и Виолетту Бида. При этом в базе ведомства не указано, по какой именно статье ведется розыск.

По информации телеграм-канала Shot, спортсмены разыскиваются по ст. 377 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В этом году супруги перебрались в США и без согласия российской стороны выступили на летнем чемпионате страны по фехтованию.

Сергей Бида является трехкратным чемпионом Европы и серебряным призером Олимпиады в Токио в командном турнире. Его жена Виолетта выигрывала серебро на чемпионате мира 2019 года.

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ЦСКА уволил объявленную в розыск российскую шпажистку
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