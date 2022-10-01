Стала известна причина ухода Трусовой от Тутберидзе

По информации источника, Трусову перестал устраивать тяжёлый режим тренировок в группе Тутберидзе, из-за чего, по мнению фигуристки, у неё обостряются травмы. Напомним, на контрольных прокатах сборной России неделю назад Трусова снялась с произвольной программы из-за травмы спины.

В группе Соколовской тренируется молодой человек Александры — олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк, а также серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин. Из девушек в этой команде только перешедшая в межсезонье 15-летняя Софья Самоделкина.