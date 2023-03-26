Норвегия без Холанда проиграла Испании на старте отбора Евро-2024
Сборная Норвегии без Холанда проиграла испанцам на старте отбора на Евро-2024.
Сборная Норвегии без Холанда проиграла испанцам на старте отбора на Евро-2024.
Сборная Испании по футболу разгромила команду Норвегии в матче первого тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2024.
Встреча группы А прошла в Малаге и завершилась победой хозяев со счетом 3:0, голы забил Дани Ольмо (13-я минута) и вышедший на замену на 81-й минуте Хоселу (84, 85).
Встречу пропустил из-за травмы паха нападающий сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Во втором туре испанцы 28 марта сыграют в гостях с командой Шотландии, норвежцы в тот же день встретятся со сборной Грузии.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.