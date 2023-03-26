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00:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвегия без Холанда проиграла Испании на старте отбора Евро-2024

Сборная Норвегии без Холанда проиграла испанцам на старте отбора на Евро-2024.

Испания
НорвегияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сборная Испании по футболу разгромила команду Норвегии в матче первого тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2024.

Встреча группы А прошла в Малаге и завершилась победой хозяев со счетом 3:0, голы забил Дани Ольмо (13-я минута) и вышедший на замену на 81-й минуте Хоселу (84, 85).

Встречу пропустил из-за травмы паха нападающий сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Во втором туре испанцы 28 марта сыграют в гостях с командой Шотландии, норвежцы в тот же день встретятся со сборной Грузии.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

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Испания
3:0
Первый тайм: 1:0
Норвегия
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