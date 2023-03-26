Норвегия без Холанда проиграла Испании на старте отбора Евро-2024

Сборная Испании по футболу разгромила команду Норвегии в матче первого тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2024.

Встреча группы А прошла в Малаге и завершилась победой хозяев со счетом 3:0, голы забил Дани Ольмо (13-я минута) и вышедший на замену на 81-й минуте Хоселу (84, 85).

Встречу пропустил из-за травмы паха нападающий сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Во втором туре испанцы 28 марта сыграют в гостях с командой Шотландии, норвежцы в тот же день встретятся со сборной Грузии.