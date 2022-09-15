«Ференцварош» обыграл «Монако» в матче группового этапа футбольной Лиги Европы

ТАСС, 15 сентября. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» в четверг со счетом 1:0 обыграл «Монако», выступающий в чемпионате Франции, в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Единственный мяч на 80-й минуте встречи забил Балинт Вечеи. На 20-й гол нападающего венгерской команды Токмака Нгуена был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 73 минуты и не отметился результативными действиями.

В другом матче группы H сербская «Црвена Звезда» в гостях уступила турецкому «Трабзонспору» со счетом 1:2.

«Ференцварош» возглавляет российский тренер Станислав Черчесов. В прошлом сезоне клуб под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.