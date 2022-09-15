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21:57 (мск), источник: ТАСС

«Ференцварош» обыграл «Монако» в матче группового этапа футбольной Лиги Европы

Подопечные Станислава Черчесова победили со счетом 1:0.

Монако
ФеренцварошЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 15 сентября. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» в четверг со счетом 1:0 обыграл «Монако», выступающий в чемпионате Франции, в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Единственный мяч на 80-й минуте встречи забил Балинт Вечеи. На 20-й гол нападающего венгерской команды Токмака Нгуена был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 73 минуты и не отметился результативными действиями.

В другом матче группы H сербская «Црвена Звезда» в гостях уступила турецкому «Трабзонспору» со счетом 1:2.

«Ференцварош» возглавляет российский тренер Станислав Черчесов. В прошлом сезоне клуб под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.

«Ференцварош» лидирует в турнирной таблице группы H, набрав шесть очков в двух матчах. «Монако» располагается на третьей позиции, имея на своем счету три очка. В следующем туре «Ференцварош» на выезде встретится с «Црвеной Звездой» 6 октября. «Монако» в этот же день примет дома «Трабзонспор».

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