Футбольный советник ПСЖ попытался примирить Мбаппе и Неймара
Советник «Пари Сен-Жермен» по футбольным вопросам Луиш Кампуш провел встречу с Неймаром и Килианом Мбаппе и постарался погасить конфликт между звездными футболистами, сообщает Le Parisien.
Советник «Пари Сен-Жермен» по футбольным вопросам Луиш Кампуш провел встречу с Неймаром и Килианом Мбаппе и постарался погасить конфликт между звездными футболистами, сообщает Le Parisien.
Одним из инициаторов такой встречи стал Серхио Рамос, уговоривший партнеров обсудить проблему с Кампушем.
Кампуш попросил футболистов не портить обстановку в команде и не выносить противоречия на публику.
У Мбаппе и Неймара были напряженные отношения еще с прошлого сезона. Обстановка накалилась после матча с «Монпелье» (5:2). Мбаппе, подписавший новый трехлетний контракт с рекордной зарплатой, стал штатным пенальтистом команды. Однако он не сумел реализовать 11-метровый удар в начале игры. Позже ПСЖ заработал еще один пенальти, который пробил Неймар. После матча в соцсетях появились сообщения с критикой назначения Мбаппе пенальтистом. Бразилец лайкнул два подобных поста.
По данным Get French Football News, обидевшийся Мбаппе попросил руководство клуба продать Неймара.
Мбаппе и Неймар выступают за ПСЖ с 2017 г. Контракт бразильца с парижским клубом будет действовать еще три года.