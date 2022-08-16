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11:02 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Футбольный советник ПСЖ попытался примирить Мбаппе и Неймара

Советник «Пари Сен-Жермен» по футбольным вопросам Луиш Кампуш провел встречу с Неймаром и Килианом Мбаппе и постарался погасить конфликт между звездными футболистами, сообщает Le Parisien.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Одним из инициаторов такой встречи стал Серхио Рамос, уговоривший партнеров обсудить проблему с Кампушем.

Кампуш попросил футболистов не портить обстановку в команде и не выносить противоречия на публику.

У Мбаппе и Неймара были напряженные отношения еще с прошлого сезона. Обстановка накалилась после матча с «Монпелье» (5:2). Мбаппе, подписавший новый трехлетний контракт с рекордной зарплатой, стал штатным пенальтистом команды. Однако он не сумел реализовать 11-метровый удар в начале игры. Позже ПСЖ заработал еще один пенальти, который пробил Неймар. После матча в соцсетях появились сообщения с критикой назначения Мбаппе пенальтистом. Бразилец лайкнул два подобных поста.

По данным Get French Football News, обидевшийся Мбаппе попросил руководство клуба продать Неймара.

Мбаппе и Неймар выступают за ПСЖ с 2017 г. Контракт бразильца с парижским клубом будет действовать еще три года.

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