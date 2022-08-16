Футбольный советник ПСЖ попытался примирить Мбаппе и Неймара

У Мбаппе и Неймара были напряженные отношения еще с прошлого сезона. Обстановка накалилась после матча с «Монпелье» (5:2). Мбаппе, подписавший новый трехлетний контракт с рекордной зарплатой, стал штатным пенальтистом команды. Однако он не сумел реализовать 11-метровый удар в начале игры. Позже ПСЖ заработал еще один пенальти, который пробил Неймар. После матча в соцсетях появились сообщения с критикой назначения Мбаппе пенальтистом. Бразилец лайкнул два подобных поста.