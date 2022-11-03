У Месси есть право досрочно уехать из ПСЖ в сборную Аргентины ради подготовки к чемпионату мира

По информации аргентинского онлайн-издания TN, это право прописано в контракте Месси с ПСЖ.

Аргентинец, выступавший с 2004 по 2021 гг. за «Барселону», перешел в парижский клуб прошлым летом на правах свободного агента. Как утверждают аргентинские журналисты, его условием при подписании контракта с ПСЖ был приоритет интересов национальной сборной над клубными. В соглашении игрока есть опция, позволяющая ему уезжать в аргентинскую команду перед любым товарищеским и даже официальным матчем ПСЖ.

По данным TN, Месси намерен воспользоваться своим правом уже на следующей неделе. В ближайшее воскресенье, 6 ноября, он сыграет за ПСЖ в матче 14-го тура против «Лорьяна». После этого он отправится в расположение сборной Аргентины для подготовки к ЧМ-2022 и пропустит игру 15-го тура против «Осера».

Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до окончания сезона 2022/23. В октябрьском рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира по данным Forbes, 35-летний аргентинец занял второе место, уступив лишь своему одноклубнику Килиану Мбаппе. По данным Forbes, футбольная деятельность приносит Месси доход в размере 66,6 млн евро в год (без вычета налогов).

В прошлом сезоне ПСЖ с Месси в составе выиграл чемпионат и Кубок Франции, но вылетел из Лиги чемпионов уже в ⅛ финала от будущего победителя турнира — мадридского «Реала». В нынешнем сезоне парижский клуб вновь занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав в 13 матчах 35 очков. В Лиге чемпионов команда уже пробилась в плей-офф.

Месси выиграл 37 турниров в клубной карьере. Со сборной Аргентины он стал победителем Олимпийских игр 2008 г. и обладателем Кубка Южной Америки 2021 г. Кубок мира Месси не выигрывал никогда, хотя участвовал на четырех турнирах подряд — в 2006, 2010, 2014 и 2018 гг. На ЧМ-2014 сборная Аргентины с Месси в составе дошла до финала, где уступила Германии (0:1 в дополнительное время). В октябре Месси объявил, что в Катаре сыграет на ЧМ в последний раз в карьере.