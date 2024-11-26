Футболисты «Торпедо-БелАЗа» победили «Шахтер» в чемпионате Беларуси

Сегодня в Жодино торпедовцы, которые уже обеспечили себе бронзовые награды, с минимальным перевесом в счете одолели солигорский «Шахтер», покидающий высшую лигу, — 1:0. Победный мяч на 86-й минуте забил Алексей Залеский.
Вчера определился чемпион страны — второй раз подряд обладателями золота стали футболисты минского «Динамо», победившие на своей арене борисовский БАТЭ с результатом 1:0.
Результаты остальных встреч предпоследнего тура: «Сморгонь» — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Днепр» (Могилев) — «Ислочь» (Минский район) — 1:3, «Минск» — «Слуцк» — 0:1, «Нафтан» (Новополоцк) — «Арсенал» (Дзержинск) — 0:0, «Витебск» — «Динамо» (Брест) — 2:0, «Гомель» — «Славия» (Мозырь) — 0:0.
Сейчас положение в лидирующей группе таково: «Динамо» (Минск) — 67 очков (28 матчей), «Неман» (Гродно) — 62 (29), «Торпедо-БелАЗ» — 59 (29), «Динамо» (Брест) — 48 (29).
Бомбардирскую гонку возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, на счету которого 17 забитых мячей, на два гола меньше у российского форварда брестских динамовцев Егора Корцова.
Расклад встреч 30-го тура:
- 28 ноября: БАТЭ — «Сморгонь»;
- 30 ноября: «Слуцк» — «Нафтан», «Арсенал» — «Гомель»;
- 1 декабря: «Неман» — «Минск», «Славия» — «Торпедо-БелАЗ», «Днепр» — «Днепр», «Ислочь» — «Витебск»;
- 7 декабря: «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск).
Кроме того, 2 декабря состоится отложенный поединок 16-го тура «Сморгонь» — «Динамо» (Минск).