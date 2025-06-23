Жодинские торпедовцы победили на финише 13-го тура чемпионата Беларуси

Сегодня бронзовые призеры прошлого первенства выиграли у футболистов «Витебска» со счетом 3:2. Обладатель серебра гродненский «Неман» победил на своей арене футболистов «Минска» — 2:1.
Результаты остальных матчей 13-го тура: «МЛ Витебск» — «Молодечно» — 0:0, «Динамо» (Брест) — «Гомель» — 0:1, «Слуцк» — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:0, «Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 1:1, «Сморгонь» — «Ислочь» (Минский район) — 0:4.
Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 33 очка, «Славия» — 27, «Динамо» (Минск) — 26, «Ислочь» — 24, «Динамо» (Брест) — 24, «Неман» — 24.
Список лучших бомбардиров возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, в активе которого 9 забитых мячей.
Юрий Пунтус
Сергей Ясинский
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Желтые карточки
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0
Красные карточки
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