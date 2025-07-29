«Манчестер Сити» объявил о переходе в клуб нового вратаря

Ранее в СМИ появлялась информация, что «горожане» заплатят £ 27 млн (€ 30,7 млн) за переход Траффорда.
Траффорд находился в системе манкунианцев до лета 2023 года, когда перешёл в свой нынешний клуб. В минувшем сезоне англичанин принял участие в 45 матчах Чемпионшипа, 29 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 22 млн.
Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Сити»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
Один из самых успешных и узнаваемых футбольных клубов не только в Англии, но и во всем мире — ФК «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Гвардиолы угодила в затяжной кризис, но все равно продолжает бороться за самые высокие места сразу в нескольких турнирах. В этой статье мы опишем ключевые моменты в истории клуба, его символику, текущий состав, расписание матчей, статистику и многое другое.Читать дальше