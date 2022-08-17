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16:14 (мск), источник: Газета.Ру

Тренера «Зоркого» уволили после поражения от блогерской команды «Амкал»

Рэпер Иван Бреднев (известен под псевдонимом Млечный), который также является футболистом блогерской команды «Амкал», заявил в своем Telegram-канале, что клуб «Зоркий» (Красногорск) уволил главного тренера Дениса Лопатина.

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Источник: Телеграм-канал «AMKAL ULTRAS»

Причиной стало поражение от «Амкала» в 1/256 финала Кубка России. Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти блогеры оказались сильнее — 8:7. Голкипер «Амкала» Александр Маменко отразил два удара с 11-метровой отметки.

«Главный тренер “Зоркого” Лопатин Денис Алексеевич в клубе больше не работает. Но лучше бы других людей оттуда убрали!» — написал Млечный.

Этот пост собрал 67 удивленных эмодзи.

Также в аудиосообщении рэпер сказал: «Очень жалко главного тренера, который отработал в “Зорком” всего шесть матчей. Мужик он отличный. Тренировал меня, когда я попадал в какие-то молодежки в детстве. Он классный! Все, кто с ним работал, говорят, что это прекрасный человек».

Млечный добавил, что 15 лет играл в команде «Зоркий» с некоторыми перерывами.

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