Тренера «Зоркого» уволили после поражения от блогерской команды «Амкал»

Причиной стало поражение от «Амкала» в 1/256 финала Кубка России. Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти блогеры оказались сильнее — 8:7. Голкипер «Амкала» Александр Маменко отразил два удара с 11-метровой отметки.

«Главный тренер “Зоркого” Лопатин Денис Алексеевич в клубе больше не работает. Но лучше бы других людей оттуда убрали!» — написал Млечный.

Также в аудиосообщении рэпер сказал: «Очень жалко главного тренера, который отработал в “Зорком” всего шесть матчей. Мужик он отличный. Тренировал меня, когда я попадал в какие-то молодежки в детстве. Он классный! Все, кто с ним работал, говорят, что это прекрасный человек».