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Валерий Карпин высказался о скандальной жеребьёвке Кубка России

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о результатах скандальной жеребьёвки Кубка России.

Источник: Чемпионат.com

«Динамо» в одной группе сыграет с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи».

— Много обсуждалась группа Кубка России, в которую попало «Динамо». Как вам ваша группа?

— Обыкновенная. Группа и группа.

— Было всё равно, с кем играть на групповом этапе?

— Всё равно или не всё равно, какая разница? Вот такая жеребьёвка была, что делать, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что несколько команд Российской Премьер-Лиги остались недовольны проведением жеребьёвки группового этапа Кубка России в записи. По данным СМИ, команды были возмущены отсутствием возможности контроля за ходом жеребьёвки, выразили недоверие её результатам и готовят протест.