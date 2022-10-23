«Алания» забила гол, оригинально разыграв штрафной в матче Первой лиги

«Алания» забила гол, оригинально разыграв штрафной в матче Первой лиги

Владикавказская «Алания» забила необычный гол в матче против «Краснодара-2» (3:0) в 15-м туре Первой лиги.