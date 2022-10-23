«Алания» забила гол, оригинально разыграв штрафной в матче Первой лиги
Владикавказская «Алания» забила необычный гол в матче против «Краснодара-2» (3:0) в 15-м туре Первой лиги.
Алания
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Владикавказская «Алания» забила необычный гол в матче против «Краснодара-2» (3:0) в 15-м туре Первой лиги.
На 17-й минуте игры осетинская команда оригинально разыграла штрафной удар — после передачи Артура Галояна Николай Гиоргобиани отправил мяч в сетку ворот.
Матч «Краснодар-2» — «Алания» завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Владикавказцы продолжают лидировать в таблице Первой лиги (34 очка).