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21 августа, источник: ТАСС

Футболисты «Краснодара» обыграли «Оренбург» в матче чемпионата России

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» дома со счетом 2:0 обыграли «Оренбург» в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Краснодар».

Краснодар
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Алексей Ионов (29-я минута) и Джон Кордоба (66). На 57-й минуте «Оренбург» остался в меньшинстве: аргентинский нападающий команды Брайан Мансилья получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Краснодарцы не проигрывают на протяжении четырех туров — три победы и ничья, оренбуржцы на этом отрезке потерпели третье поражение при одной победе. «Краснодар» поднялся на шестое место турнирной таблицы РПЛ, набрав 11 очков. «Оренбург» занимает 12-ю позицию с 6 очками. В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Торпедо» 28 августа, «Оренбург» в этот же день в гостях встретится со столичным «Локомотивом».

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