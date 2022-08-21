Футболисты «Краснодара» обыграли «Оренбург» в матче чемпионата России

В составе победителей голы забили Алексей Ионов (29-я минута) и Джон Кордоба (66). На 57-й минуте «Оренбург» остался в меньшинстве: аргентинский нападающий команды Брайан Мансилья получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Краснодарцы не проигрывают на протяжении четырех туров — три победы и ничья, оренбуржцы на этом отрезке потерпели третье поражение при одной победе. «Краснодар» поднялся на шестое место турнирной таблицы РПЛ, набрав 11 очков. «Оренбург» занимает 12-ю позицию с 6 очками. В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Торпедо» 28 августа, «Оренбург» в этот же день в гостях встретится со столичным «Локомотивом».