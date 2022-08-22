Федун покинул пост президента «Спартака»

«В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО “ФК “Спартак-Москва” и не будет принимать участие в управлении клубом.



“Лукойл” высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие Клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями “Спартака”, тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков”, — написала пресс-служба “Лукойл”.