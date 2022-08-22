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12:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Федун покинул пост президента «Спартака»

Леонид Федун покидает пост президента московского «Спартака».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО “ФК “Спартак-Москва” и не будет принимать участие в управлении клубом.

“Лукойл” высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие Клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями “Спартака”, тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков”, — написала пресс-служба “Лукойл”.

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