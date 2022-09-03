«Краснодар» обыграл «Сочи» и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 2:1 обыграл «Сочи» в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Краснодаре.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Олакунле Олусегун (49-я минута) и Эдуард Сперцян (52). У «Сочи» гол забил Георгий Мелкадзе (65).

«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче РПЛ в третий раз подряд. Сочинская команда в последний раз обыгрывала соперника 1 мая 2021 года. Всего команды встречались между собой восемь раз — на счету «Краснодара» теперь четыре победы, сочинский клуб побеждал трижды, еще один матч завершился вничью.

Ранее в субботу «Пари Нижний Новгород» одержал волевую победу над воронежским «Факелом», одолев соперника на своем поле со счетом 3:1.