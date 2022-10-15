У «Динамо» нет игры, но есть характер! Йоканович спас провальный матч одним решением
«Оренбургу» не помог даже дубль одного из лучших бомбардиров РПЛ Сычевого.
«Оренбургу» не помог даже дубль одного из лучших бомбардиров РПЛ Сычевого.
«Динамо» прервало четырёхматчевую безвыигрышную серию, а «Оренбург» проиграл после трёх побед подряд.
В основе «Динамо» впервые за месяц с лишним появился Константин Тюкавин. Совпадение это или нет, но Славиша Йоканович выпустил молодого нападающего с первых минут после того, как сербского тренера раскритиковал агент Тюкавина, предложивший тренеру выставить своего клиента на трансфер. Вообще, перестановок в составе бело-голубых после дерби хватало. Ничья с ЦСКА далась «Динамо» дорогой ценой: Матиас Норманн получил травму, Саба Сазонов и Дмитрий Скопинцев — дисквалификации. Сегодня команда Йокановича сыграла по схеме 4−4−2 с Арсеном Захаряном в роли правого хавбека.
«Динамо» начало непривычно смело и создало момент уже на первой минуте. Но потом у бело-голубых стали возникать проблемы. Прежде всего на стандартах — это вообще самый слабый элемент игры команды Йокановича в нынешнем сезоне. Первый угловой «Оренбурга» завершился попаданием Михаила Сивакова в перекладину: центрбек гостей опередил Сергея Паршивлюка, который в этом матче закрывал левый фланг обороны хозяев. До перерыва команда Марцела Лички заработала восемь угловых и, как правило, выигрывала первое касание — Йокановичу нужно что-то делать со стандартами.
Впрочем, ведь и голевая атака «Динамо» пришла со стандарта! Бело-голубые разыграли топовую комбинацию после аута. Всё было исполнено очень красиво: и «финт Зидана» от Муми Нгамалё, и тонкий пас пяткой от Фёдора Смолова, и завершение от Паршивлюка. Захарян тоже поучаствовал в организации гола. Поразительно, но это был единственный удар команды Йокановича до перерыва, тогда как оренбуржцы пробили в створ ворот Антона Шунина четыре раза (общий счёт ударов до перерыва — 3:10).
«Оренбург» — лидер РПЛ по быстрым атакам наряду с ЦСКА. И в матче с «Динамо» команда Лички тоже опасно атаковала на скорости за счёт своих шустрых, техничных южноамериканцев. Гости использовали ромб в центре поля и двух нападающих: эта схема становится популярной, вероятно, благодаря успешно применяющему её Гильермо Абаскалю. Ответный гол «Оренбург» соорудил, естественно, при помощи стандарта. Центрбек Ренато Гойкович выиграл верх у хозяев после подачи со штрафного, а Паршивлюк со Смоловым недоглядели за Владимиром Сычевым. Форвард «Оренбурга» — открытие сезона — забил свой восьмой мяч в чемпионате.
Смотря за игрой «Оренбурга», уже и не вспоминаешь, что это новичок РПЛ и команда, которая недавно проиграла со счётом 0:8. Команда Лички доминировала и после перерыва. «Динамо» допускало ошибку за ошибкой, Шунин нервничал. Роберто Фернандес едва не стал автором нелепого автогола, а на 52-й минуте Сычевой оформил дубль. Южноамериканцы «Оренбурга» опять подготовили момент для своего нападающего, а центрбеки хозяев прозевали врывание Сычевого. Йоканович тут же отреагировал на пропущенный гол тройной заменой, убрав с поля и Смолова, и Тюкавина. Константин своим шансом не воспользовался. Но ему непросто проявить себя, когда команда мало доставляет мяч в чужую штрафную.
Как же угадал серб с этими заменами! «Динамо» прибавило в движении, а «Оренбург» как будто сам себя испугался. Один раз прошла передача между линий, второй, третий — и бело-голубые забили. Свежие ноги принесли гол команде Йокановича: Вячеслав Грулёв здорово решил эпизод двумя касаниями, Ярослав Гладышев тоже поучаствовал в атаке. А у Захаряна — голевой пас. Между прочим, уже четвёртый в сезоне, как бы ни критиковали талантливого полузащитника.
При счёте 2:2 чаша весов могла склониться в любую сторону. «Оренбург» точно наиграл как минимум на ничью, не уступив по ударам в створ (5:5). Однако индивидуальное мастерство динамовцев оказалось всё же повыше. Забавно, что победный гол бело-голубые забили после углового. Денис Макаров (ещё одна сработавшая замена Йокановича) подал как нужно, а Фернандес доказал, что он действительно хорошо умеет играть на стандартах у чужих ворот.
«Динамо» ушло с девятого места — бело-голубые обогнали как раз «Оренбург», от которого отставали на очко.
Анатолий Романов