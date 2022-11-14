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14:05 (мск), источник: Sports.Ru

Личка о возможной связи «Оренбурга» с «Зенитом» и «Сочи»: «Верю в честность. Если у кого-то есть доказательства, покажи их. Если нет — закрой рот»

Марцел Личка прокомментировал мнение о том, что «Оренбург» связан с «Зенитом» и «Сочи».

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Источник: РИА "Новости"

— О чем подумали, когда увидели новость, что скауты «Зенита» якобы ищут игроков для «Оренбурга»?

— Это и немного обидно, и немного смешно. Например, Брайана Мансилью я знаю по «Расингу», два сезона он провел в чемпионате Португалии — у него хороший бэкграунд. Лукаса Веру нам предложил Алехандро Домингес.

Мне кажется, в России часто домысливают. Я слышал, что могу возглавить «Сочи», который якобы считается частью иерархии. Зачем мне идти в «Сочи», если я хочу работать в «Оренбурге»? Если мне скажут: «Марцел, надо пойти в “Сочи” — я поеду в Чехию. Я свободный человек, принимаю все решения сам.

Такие разговоры меня удивляют, пока я не сталкивался с чем-то подобным. Если мне позвонит Семак и скажет: «Марцел, в “Зените” Мостовой получает мало игрового времени, а с тобой он сможет развиваться, не хочешь ли взять его в аренду?» — конечно, я соглашусь. Не из-за того, что Мостовой — игрок «Зенита», а потому, что он хороший футболист.

Год назад я хотел взять в аренду Руслана Литвинова и Михаила Игнатова у «Спартака», мне нравился Олусегун — еще до отъезда легионеров из основы «Краснодара». Для меня не имеет значения клуб, которому принадлежит игрок.

Я верю в честность. Если у кого-то есть какие-то доказательства, покажи их. Если нет — закрой рот, — сказал главный тренер «Оренбурга» в интервью Sports.ru.

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