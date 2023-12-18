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21:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин объяснил, как уход Малкома и Кузяева повлиял на игру «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин рассказал, какое влияние на игру сине-бело-голубых оказал уход нападающего Малкома и полузащитника Далера Кузяева.

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Источник: Чемпионат.com

«Зенит» потерял Кузяева и Малкома. Не сказал бы, что Далер с каким-то отрывом от Малкома. Кузяев делал много полезной работы, он был универсалом. Когда нужно, играл правого защитника, полузащитника и так далее. Все те игроки, которых «Зенит» после этого взял, больше расширили состав, но не вернули то качество с потерей этих футболистов«, — сказал Аршавин в эфире YouTube-шоу “Это футбол, брат!”.

Напомним, бразилец Малком перешёл в летнее трансферное окно в саудовский «Аль-Хиляль», а Кузяев в тот же период стал игроком французского «Гавра».

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

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