Аршавин объяснил, как уход Малкома и Кузяева повлиял на игру «Зенита»

«Зенит» потерял Кузяева и Малкома. Не сказал бы, что Далер с каким-то отрывом от Малкома. Кузяев делал много полезной работы, он был универсалом. Когда нужно, играл правого защитника, полузащитника и так далее. Все те игроки, которых «Зенит» после этого взял, больше расширили состав, но не вернули то качество с потерей этих футболистов«, — сказал Аршавин в эфире YouTube-шоу “Это футбол, брат!”.