Кержаков рассказал о самой необдуманной трате денег

Кержаков вместе с одноклубником Александром Ерохиным и генеральным директором клуба Александром Медведевым принял участие в телепередаче «Шоу Воли» на канале ТНТ.

«Большие деньги пришли уже в достаточно зрелом возрасте. Слетала ли башня? Наполовину. Я тогда в Москве жил, там сложно сдержаться. Ресторанная жизнь стала немного подзатягивать. Первое время финансами занималась мама. Самая необдуманная трата денег? Мотоцикл. Я на нем вообще не умел ездить», — сказал Кержаков.

36-летний вратарь также рассказал, что однажды подарил старшему брату Александру живое выступление известного исполнителя Льва Лещенко.