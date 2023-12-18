Кержаков рассказал о самой необдуманной трате денег
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о самой необдуманной трате денег в жизни. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о самой необдуманной трате денег в жизни. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Кержаков вместе с одноклубником Александром Ерохиным и генеральным директором клуба Александром Медведевым принял участие в телепередаче «Шоу Воли» на канале ТНТ.
«Большие деньги пришли уже в достаточно зрелом возрасте. Слетала ли башня? Наполовину. Я тогда в Москве жил, там сложно сдержаться. Ресторанная жизнь стала немного подзатягивать. Первое время финансами занималась мама. Самая необдуманная трата денег? Мотоцикл. Я на нем вообще не умел ездить», — сказал Кержаков.
36-летний вратарь также рассказал, что однажды подарил старшему брату Александру живое выступление известного исполнителя Льва Лещенко.
Кержаков является воспитанником «Зенита». За основную команду вратарь выступает с 2015 года и шесть раз выигрывал с ней чемпионат России. В этом сезоне на счету Кержакова 15 матчей за «Зенит», в которых он пропустил 12 голов. Контракт игрока с петербургским клубом истекает по окончании этого сезона.