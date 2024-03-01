Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Альмерия
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Первая лига
2.03
Енисей
Торпедо
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Геннадий Орлов: может быть, лет в 50−60 Дзюба прозреет

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак вовремя избавился от нападающего Артёма Дзюбы.

Зенит
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Геннадий Орлов: может быть, лет в 50−60 Дзюба прозреет | Источник: Чемпионат.com

По мнению эксперта, от ухода форварда сине-бело-голубые ничего не потеряли.

«Конечно, вовремя. Он же ничего не потерял. Команда быстрее стала играть — её никто не тормозит. Но Дзюба себя некорректно ведёт по отношению к Семаку. Артём, ты же под его руководством чемпионом становился! Пускай это остаётся на совести Дзюбы. Может быть, когда-то он прозреет, лет в 50−60, и будет иначе относиться к жизни. Это его проблемы. Мы относимся к нему как к футболисту, а лезть в личную жизнь или какие-то дрязги спортивным журналистам не стоит. У нас же есть “коллеги”, которые на этом специализируются. Это большая беда спортивной журналистики. Говорите лучше об игровых качествах. Если вникните в процесс подготовительной работы, поймёте суть игры, то и оценка ваша будет объективной», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
Медведев и Рублёв в шаге от русского финала!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь