Новичок «Зенита» Артур назвал главное отличие футбола в России и Бразилии

— Артур, состоялся ваш дебют в официальном матче. Каковы впечатления? Почувствовали ли вы разницу между чемпионатом Бразилии и тем, как играют в Европе? Насколько вы уже адаптировались к европейскому футболу?

— Я очень рад дебюту за «Зенит» в официальной игре. Самая большая разница, которая бросилась в глаза в первой игре — то, что в России очень контактный футбол, далеко не все нарушения фиксируются арбитром. Это добавляет накала и градуса борьбы, но это просто то, к чему нужно привыкнуть. Вообще первые матчи всегда довольно непростые, не до конца понятен ритм игры, уровень соперников. Но я привыкаю, адаптируюсь, и, на мой взгляд, все идет в хорошем темпе, — приводит слова Артура пресс-служба сине-бело-голубых.