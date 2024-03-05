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19:23 (мск), источник: Sport24

Новичок «Зенита» Артур назвал главное отличие футбола в России и Бразилии

Новобранец петербургского «Зенита», бразильский полузащитник Артур назвал главное отличие российского футбола от бразильского.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Новичок «Зенита» Артур назвал главное отличие футбола в России и Бразилии | Источник: fc-zenit.ru

В январе Артур перебрался в «Зенит» из бразильского «Палмейраса» за 15 миллионов евро.

— Артур, состоялся ваш дебют в официальном матче. Каковы впечатления? Почувствовали ли вы разницу между чемпионатом Бразилии и тем, как играют в Европе? Насколько вы уже адаптировались к европейскому футболу?

— Я очень рад дебюту за «Зенит» в официальной игре. Самая большая разница, которая бросилась в глаза в первой игре — то, что в России очень контактный футбол, далеко не все нарушения фиксируются арбитром. Это добавляет накала и градуса борьбы, но это просто то, к чему нужно привыкнуть. Вообще первые матчи всегда довольно непростые, не до конца понятен ритм игры, уровень соперников. Но я привыкаю, адаптируюсь, и, на мой взгляд, все идет в хорошем темпе, — приводит слова Артура пресс-служба сине-бело-голубых.

Ближайший матч «Зенит» проведет в гостях против екатеринбургского «Урала» в субботу, 9 марта.

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