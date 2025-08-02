«Краснодар» вырвал победу у московского «Динамо» в концовке матча 3-го тура РПЛ

Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. Матч завершился победой хозяев — 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте. Отличился колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
После трёх матчей чемпионата России «быки» набрали шесть очков и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
2.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Валерий Карпин
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
87′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
35′
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
74′
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
80′
11
Жоау Батчи
84′
14
Густаво Фуртадо Сантос
7
Виктор Са
74′
88
Никита Кривцов
90+4′
10
Эдуард Сперцян
90′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
79′
74
Даниил Фомин
13′
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
13
Николя Муми Нгамале
2
Николас Маричаль
44
Антонио Диас Рубенс
76′
19
Бактиер Зайнутдинов
30
Дмитрий Александров
76′
56
Леон Зайдензаль
91
Ярослав Гладышев
62′
77
Денис Макаров
50
Александр Кутицкий
42′
76′
52
Егор Смелов
Статистика
Краснодар
Динамо
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
17
3
Удары в створ
5
0
Угловые
5
0
Фолы
10
15
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти