Премьер-лига, матч 3 тура. 2 августа 2025 года на стадионе «Ozon Арена» в городе Краснодар сойдутся команды «Краснодар» и «Динамо». Встреча назначена на 20:30, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.
Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Краснодар» - «Динамо». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.
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Перспективный штрафной у левой бровки заработал на себе Са, но Сперцян, подавая, умудрился попасть в стенку из одинокого Гладышева.
У Черникова с левого фланга совсем не получилась диагональ направо на Батчи, мяч через боковую линию покинул пределы поля.
Глебов из центра поля выполнил абсолютно безадресный заброс вперёд, в радиусе 15 метров никого из партнёров не было.
У собственного радиуса совершил перехват Аугусто, протащил мяч через центральную зону метров 30, а вот передачу в направлении Кордобы сделал плохую. Видимо, на последнее действие не хватило уже силёнок у бразильца.
На чужой половине поля у бровки Нгамалё перестарался в прессинге и ударил по ногам Аугусто.
Нгамалё слева пару раз качнул Петрова и исполнил мягкий заброс во вратарскую — Агкацев на выходе без проблем выловил мяч.
Поехали, второй тайм!
Завершён первый тайм! Нули на табло «Ozon Арена» после стартовых 45 минут в одной из центральных встреч третьего тура МИР РПЛ «Краснодар» — «Динамо». Перерыв!
В центре поля в борьбе за мяч Сергеев сфолил на Аугусто.
Четыре минуты добавил Иван Абросимов.
В середине поля завалился на газон Коста, держась за заднюю поверхность бедра. После вмешательства врачей пока вернулся в игру Диего.
Кутицкий в очередной раз боролся с Кордобой на грани фола и по мнению Абросимова всё-таки её перешагнул, за что был награждён предупреждением.
Желтая карточка Александр Кутицкий (Динамо М)
Сперцян красиво пяткой переправлял в штрафную Кордобе, Джон корпусом оттёр защитника и оставил мяч Са, но Виктор вместо удара начал смещаться левее и в итоге загубил момент!
Снова во «вне игры», на этот раз в штрафной соперника забрался Кордоба.
Поинтереснее впереди выглядят краснодарцы, но при этом по-настоящему голевых моментов не было пока ни у одних, ни у других ворот.
Петров за грубый наступ у центрального круга на ногу Нгамалё получил «горчичник».
Желтая карточка Сергей Петров (Краснодар)
В момент длинного заброса Косты со своей половины Кордоба на левом полуфланге находился в офсайде.
У правого угла штрафной Нгамалё «рисовал» контакт с Аугусто, никак не отреагировал на падение Муми Абросимов, чем остался крайне недоволен Карпин, за что немедленно получил карточку жёлтого цвета.
В центре поля Черников не по правилам действовал против Маричаля.
Вместо выноса защитник москвичей повесил свечу над собственной штрафной, Кордоба сумел выиграть борьбу за позицию и пяткой оставил мяч Са, с ударом низом Виктора уверенно справился Лунёв!
Сперцян со стандарта с левого края верхом грузил на дальнюю штангу, Лунёв на выходе махнул мимо мяча, но и Черников не добрался до него.
Вернулись игроки на поле, всё готово к возобновлению встречи.
Душно в Краснодаре даже вечером, порядка 31 градуса показывают термометры. Поэтому без пауз на водопой сегодня командам не обойтись. На первую главный арбитр Иван Абросимов только что отправил футболистов.
В середине поля Петров тактическим фолом остановил Нгамалё.
После скидки Са наносил удар с линии штрафной Черников — успел подставиться Маричаль под мяч!
Справа подключился к атаке Касерес, а вот кросс у парагвайца вышел абсолютно безадресным.
Сперцян получил пас слева в штрафной, пытался замахами улучшить позицию, но в итоге был накрыт Кутицким.
Завелись игроки! Теперь уже на бровке Фомин грубо снёс Оласу и тут же увидел перед собой жёлтую.
Желтая карточка Даниил Фомин (Динамо М)
Слишком эмоционально Мурад Мусаев отреагировал на эпизод борьбы за позицию Кордобы и Кутицкого, считал главный тренер «быков», что был откровенный фол на колумбийце, и в итоге наговорил на «горчичник».
У Оласы со стандарта с левого полуфланга совсем не получилась подача, мяч прилетел в располагавшегося на ближней штанге игрока динамовцев.
В верховом единоборстве жёстко столкнулись головами Са и Маричаль, потребовалась помощь медиков обоим игрокам, но, благо, обошлось без рассечений.
В момент передачи партнёра во «вне игры» находился Са.
Оласа от правого флажка навесил на дальнюю штангу — Лунёв на выходе в прыжке дотянулся до мяча!
Сперцян разогнал атаку по центру и далее покатил правее Кордобе, Джон пробивал со входа в штрафную, но угодил в защитника! Тем не менее, угловой получают в своё распоряжение хозяева.
Хорошая атака левым краем прошла у гостей, из штрафной последовала подача на дальнюю штангу, но получилась она слишком сильной для Сергеева.
Матч стартовал!
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