57′ Перспективный штрафной у левой бровки заработал на себе Са, но Сперцян, подавая, умудрился попасть в стенку из одинокого Гладышева.

55′ У Черникова с левого фланга совсем не получилась диагональ направо на Батчи, мяч через боковую линию покинул пределы поля.

53′ Глебов из центра поля выполнил абсолютно безадресный заброс вперёд, в радиусе 15 метров никого из партнёров не было.

51′ У собственного радиуса совершил перехват Аугусто, протащил мяч через центральную зону метров 30, а вот передачу в направлении Кордобы сделал плохую. Видимо, на последнее действие не хватило уже силёнок у бразильца.

49′ На чужой половине поля у бровки Нгамалё перестарался в прессинге и ударил по ногам Аугусто.

47′ Нгамалё слева пару раз качнул Петрова и исполнил мягкий заброс во вратарскую — Агкацев на выходе без проблем выловил мяч.

46′ Поехали, второй тайм!

45+5′ Завершён первый тайм! Нули на табло «Ozon Арена» после стартовых 45 минут в одной из центральных встреч третьего тура МИР РПЛ «Краснодар» — «Динамо». Перерыв!

45+3′ В центре поля в борьбе за мяч Сергеев сфолил на Аугусто.

45+1′ Четыре минуты добавил Иван Абросимов.

44′ В середине поля завалился на газон Коста, держась за заднюю поверхность бедра. После вмешательства врачей пока вернулся в игру Диего.

42′ Кутицкий в очередной раз боролся с Кордобой на грани фола и по мнению Абросимова всё-таки её перешагнул, за что был награждён предупреждением.

42′ Желтая карточка Александр Кутицкий ( Динамо М )

40′ Сперцян красиво пяткой переправлял в штрафную Кордобе, Джон корпусом оттёр защитника и оставил мяч Са, но Виктор вместо удара начал смещаться левее и в итоге загубил момент!

38′ Снова во «вне игры», на этот раз в штрафной соперника забрался Кордоба.

37′ Поинтереснее впереди выглядят краснодарцы, но при этом по-настоящему голевых моментов не было пока ни у одних, ни у других ворот.

35′ Петров за грубый наступ у центрального круга на ногу Нгамалё получил «горчичник».

35′ Желтая карточка Сергей Петров ( Краснодар )

34′ В момент длинного заброса Косты со своей половины Кордоба на левом полуфланге находился в офсайде.

32′ У правого угла штрафной Нгамалё «рисовал» контакт с Аугусто, никак не отреагировал на падение Муми Абросимов, чем остался крайне недоволен Карпин, за что немедленно получил карточку жёлтого цвета.

31′ В центре поля Черников не по правилам действовал против Маричаля.

29′ Вместо выноса защитник москвичей повесил свечу над собственной штрафной, Кордоба сумел выиграть борьбу за позицию и пяткой оставил мяч Са, с ударом низом Виктора уверенно справился Лунёв!

27′ Сперцян со стандарта с левого края верхом грузил на дальнюю штангу, Лунёв на выходе махнул мимо мяча, но и Черников не добрался до него.

25′ Вернулись игроки на поле, всё готово к возобновлению встречи.

23′ Душно в Краснодаре даже вечером, порядка 31 градуса показывают термометры. Поэтому без пауз на водопой сегодня командам не обойтись. На первую главный арбитр Иван Абросимов только что отправил футболистов.

21′ В середине поля Петров тактическим фолом остановил Нгамалё.

19′ После скидки Са наносил удар с линии штрафной Черников — успел подставиться Маричаль под мяч!

17′ Справа подключился к атаке Касерес, а вот кросс у парагвайца вышел абсолютно безадресным.

15′ Сперцян получил пас слева в штрафной, пытался замахами улучшить позицию, но в итоге был накрыт Кутицким.

13′ Завелись игроки! Теперь уже на бровке Фомин грубо снёс Оласу и тут же увидел перед собой жёлтую.

13′ Желтая карточка Даниил Фомин ( Динамо М )

12′ Слишком эмоционально Мурад Мусаев отреагировал на эпизод борьбы за позицию Кордобы и Кутицкого, считал главный тренер «быков», что был откровенный фол на колумбийце, и в итоге наговорил на «горчичник».

11′ У Оласы со стандарта с левого полуфланга совсем не получилась подача, мяч прилетел в располагавшегося на ближней штанге игрока динамовцев.

9′ В верховом единоборстве жёстко столкнулись головами Са и Маричаль, потребовалась помощь медиков обоим игрокам, но, благо, обошлось без рассечений.

7′ В момент передачи партнёра во «вне игры» находился Са.

6′ Оласа от правого флажка навесил на дальнюю штангу — Лунёв на выходе в прыжке дотянулся до мяча!

5′ Сперцян разогнал атаку по центру и далее покатил правее Кордобе, Джон пробивал со входа в штрафную, но угодил в защитника! Тем не менее, угловой получают в своё распоряжение хозяева.

3′ Хорошая атака левым краем прошла у гостей, из штрафной последовала подача на дальнюю штангу, но получилась она слишком сильной для Сергеева.

1′ Матч стартовал!

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