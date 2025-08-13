Кубок России. 13 августа 2025 года на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в городе Москва сойдутся команды «Динамо» и «Краснодар». Встреча назначена на 20:45, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.

Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Динамо» - «Краснодар». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.