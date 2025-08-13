Ричмонд
Матч Динамо - Краснодар, 13 августа 2025, прямая трансляция

Футбол. Кубок России
13.08.2025
До начала:
0
дни
:
0
часы
:
0
мин.
Идет 1-й тайм
Динамо
0
:
Краснодар
2
Первый тайм: 0:2
Стадион: 
ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина
Москва
Главный судья
Антон Фролов
Все судьи
Все коэффициенты
П1
21.00
X
8.10
П2
1.16
Превью
Трансляция
Протокол

Информация о матче

Кубок России. 13 августа 2025 года на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в городе Москва сойдутся команды «Динамо» и «Краснодар». Встреча назначена на 20:45, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.

Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Динамо» - «Краснодар». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.

Трансляция
Прокручивайте вниз
Чемпионат.com
  • Спорт-Экспресс
  • Чемпионат.com
Едва третий не залетает в ворота «Динамо»! В середине поля Кривцов обокрал Смелова, мяч подхватил Козлов, продвинулся к радиусу и закручивал в дальний угол — только небольшой рикошет от ноги Осипенко спас хозяев!
Пытался слева на дриблинге ворваться в штрафную Хмарин, но сумел его остановить Осипенко.
Уже не в первый раз нарушает правила Бабаев, на этот раз от него получил по ногам Ленини. Так рано или поздно доиграется Ульви до карточки.
ГОЛ! В быстрой атаке Козлов запустил по правому краю Фуртадо, Густаво обманным движением легко ушёл от Кутицкого и шикарно пробил обводящим ударом под дальнюю штангу!
Гол! (0:2) Мяч забил Густаво Фуртадо (Краснодар)
В верховом единоборстве Александрову досталось от Мукаилова, пауза потребовалась Дмитрию, чтобы прийти в себя.
Перестарался в прессинге Бабаев и у чужой штрафной сфолил на Козлове.
Не прошла диагональ налево на Скопинцева, из-за боковой продолжат игру южане.
Стандарт на правом полуфланге заработали москвичи, мяч после навеса Бителло был вынесен из штрафной, а с подбора удар Смелова пришёлся в защитника!
От левой бровки Батчи заметил включение в штрафную Кривцова и верхом забрасывал ему мяч, но передача получилась точно в руки Лещуку.
В полуфланге сзади не по правилам атаковал соперника Коста.
В штрафной краснодарцев игра рукой была зафиксирована у Смелова.
ГОЛ! При исполнении поперечного паса обрезался у своей штрафной Бабаев, здорово сыграл на перехвате Кривцов и сразу катил на Батчи, мяч от Кутицкого удачно отскочил правее свободному Мукаилову — Казбек фактически с 11 метров расстрелял Лещука!
Гол! (0:1) Мяч забил Казбек Мукаилов (Краснодар)
А теперь уже, положив корпус, с радиуса с полулёта бил Смелов, но угодил в защитника!
После розыгрыша динамовцами углового с левого фланга мяч был вынесен на линию штрафной, откуда с подбора в касание плотно выстрелил Бителло — выручил Корякин!
Хмарин передачей с левого края нашёл в центре штрафной Кривцова, Никита красиво пробросил мяч между двумя соперниками, но далее его опередил Лещук!
Коста забрасывал мяч налево на ход Хмарину, но против Артёма чисто отоборонялся Зайдензаль.
В центре поля Александров нарушил правила на Косте.
В середине поля Жубал пытался сыграть на опережение против Бителло, но вместо мяча сзади зарядил по ногам соотечественнику.
Боков получил пас на радиусе и из-под Жубала пробил значительно правее створа!
Слева в штрафной во «вне игры» оказался Батчи.
Под прессингом Бокова неточную передачу к правой бровке исполнил Корякин, аут в пользу хозяев.
Матч стартовал!
Собрали в одном тексте наши инсайды – кого ещё ждать и от чего зависят будущие трансферы. Чего ещё ждать от топ-клубов РПЛ на трансферном рынке? Наши инсайды
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Динамо» (Москва) — «Краснодар». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Голы
Краснодар
67
Казбек Мукаилов
(Никита Кривцов)
19′
14
Густаво Фуртадо
(Данила Козлов)
34′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
56
Леон Зайдензаль
55
Максим Осипенко
7
Дмитрий Скопинцев
50
Александр Кутицкий
30
Дмитрий Александров
52
Егор Смелов
34
Лука Гагнидзе
10
Бителло
17
Ульви Бабаев
69
Денис Боков
Краснодар
16
Александр Корякин
59
Артем Хмарин
4
Диего Коста
5
Жубал
20
Джованни Гонсалес
88
Никита Кривцов
6
Кевин Ленини
8
Данила Козлов
11
Жоау Батчи
14
Густаво Фуртадо
67
Казбек Мукаилов
Главные тренеры
Валерий Карпин
Мурад Мусаев

История личных встреч

Футбол. Премьер-лига
02.08.2025
Краснодар
1
:
Динамо
0
Футбол. Премьер-лига
24.05.2025
Краснодар
3
:
Динамо
0
Футбол. Премьер-лига
25.08.2024
Динамо
0
:
Краснодар
1
Футбол. Премьер-лига
25.05.2024
Краснодар
1
:
Динамо
0
Футбол. Кубок России
19.09.2023
П 4:2
Краснодар
1
:
Динамо
1
Футбол. Кубок России
09.08.2023
Динамо
4
:
Краснодар
3
Футбол. Премьер-лига
21.07.2023
Динамо
1
:
Краснодар
3

Последние игры

Динамо
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
10.08.2025
Сочи
1
:
Динамо
1
Футбол. Кубок России
29.07.2025
Динамо
3
:
Сочи
2
Футбол. Премьер-лига
26.07.2025
Динамо
1
:
Ростов
0
Футбол. Премьер-лига
18.07.2025
Динамо
1
:
Балтика
1

Следующий матч

Футбол. Кубок России
30.09.2025
Краснодар
:
Динамо

Таблица коэффициентов 1x2

Букмекер
П1
Х
П2
19.00
7.40
1.16
19.00
8.10
1.14
19.00
7.40
1.16
21.00
7.00
1.13

Выступление в турнире

Динамо
Краснодар
Игры
1
1
Победы
1
0
Поражения
0
1
Забито
3
1
Пропущено
2
2
Очки
3
0

Новости команд

«Динамо» Москва — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

продолжается 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч московского «Динамо» и «Краснодара». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. Команды назвали стартовые составы.

Матч «Динамо» — «Краснодар» 13 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

в Москве пройдет встреча 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между столичным «Динамо» и «Краснодаром». Игра начнется в 20:45 мск на стадионе «ВТБ Арена». Главный арбитр матча — Антон Фролов (Москва). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

«Динамо» сыграет с «Краснодаром» в матче Кубка России по футболу

Недавняя игра команд в чемпионате завершилась победой краснодарской команды со счетом 1:0. Московское «Динамо» на своем поле сыграет против действующего чемпиона России «Краснодара» в матче второго тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча пройдет на «ВТБ-Арене».

Чемпион России сыграет за медиаклуб в Кубке

Чемпион России в составе «Краснодара» Федор Смолов сыграет в Кубке России за медиаклуб «Броук Бойз». Об этом футболист сообщил в своем Telegram-канале. «Here we go», — написал Смолов, сопроводив пост фотографией с футболкой команды.

Сергеев вышел на второе место по голам в Кубке России. До рекорда Веретенникова — два мяча

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев оформил дубль в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России. Форвард дважды отличился в игре против «Сочи» (3:2). На счету Сергеева стало 22 гола за карьеру в Кубке России. Благодаря этому он поднялся на второе место в истории турнира, догнав Алексея Медведева.

Мусаев об очередном поражении «Краснодара»: чемпионство надо забыть

Главный тренер «Краснодара» высказался о поражении, которое его футболисты потерпели накануне в домашнем матче Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2). «Краснодар» потерпел второе домашнее поражение подряд. Ранее «быки» уступили московскому «Локомотиву» (1:2) в матче Российской Премьер-лиги.

«Краснодар» проиграл дома второй раз подряд, а «Крылья» Адиева продолжают удивлять и остаются непобедимыми

Сенсация в первый игровой день кубкового турнира. О групповом этапе FONBET Кубка России, который топ-клубы должны проходить по умолчанию, можно рассуждать по-разному. Например, говорить банальности о предоставлении игровой практики тем, кто в ней нуждается, и считать по пальцам одной руки находящихся на поле участников предыдущего тура РПЛ. А можно утверждать, что это время смелых экспериментов и шанс заявить о себе. Так, как доросший за год до вызовов в сборную Кисляк, чья премьера в основном составе ЦСКА и первый гол на новом уровне пришлись на кубковый турнир.

Дубль Сергеева, дебют Зайнутдинова и гол Фомина на 90+5-й минуте! «Динамо» одержало волевую победу над «Сочи»

Бело-голубые забили на последней добавленной минуте — 3:2. В матчах FONBET Кубка России последние годы вопрос стоит не «будет ли ротация?», а «насколько серьезными окажутся перемены?». Почти никто не играет сильнейшим составом, особенно в первых турах, когда впереди есть время все исправить.

Футболисты «Динамо» обыграли «Сочи» в матче группового этапа Кубка России

Встреча завершилась со счетом 3:2. МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» дома обыграли «Сочи» со счетом 3:2 в матче первого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла на «ВТБ-Арене».

«Краснодар» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч Кубка России

Футбольный клуб «Краснодар» и самарские «Крылья Советов» объявили стартовые составы команд на матч 1-го тура группы В Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» в одноименном городе и начнется в 20:45 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» — «Сочи»

состоится матч первого тура Кубка России, в котором встретятся московское «Динамо» и «Сочи». Команды будут играть в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи будет Иван Сараев (Санкт-Петербург).

Кому не по «Пути»: чем будет интересен старт Кубка России

Московское дерби, принципиальные матчи Станковича и Морено. Со вторника по четверг пройдут матчи первого тура группового этапа «Пути РПЛ» Кубка страны. Этот этап может подарить сразу несколько интригующих сюжетов: развитие принципиальных схваток и неожиданные победы аутсайдеров. О самых интересных встречах — в материале «Известий».

Валерий Карпин высказался о скандальной жеребьёвке Кубка России

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о результатах скандальной жеребьёвки Кубка России.

В РФС считают оскорбительными и противоречащими здравому смыслу обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки Кубка России

В пресс-службе РФС ответили на вопрос «СЭ» о процедуре проведения жеребьевки групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ряд клубов РПЛ намерен опротестовать результаты жеребьевки Кубка России

Несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) намерены опротестовать результаты жеребьевки Пути РПЛ Кубка России. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

В РФС объяснили сбой работы ВАР в матче «Спартак» — «Динамо»

В пресс-службе РФС рассказали, почему произошел сбой в работе системы ВАР в матче Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).
