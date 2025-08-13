Кубок России. 13 августа 2025 года на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в городе Москва сойдутся команды «Динамо» и «Краснодар». Встреча назначена на 20:45, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.
Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Динамо» - «Краснодар». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.
Едва третий не залетает в ворота «Динамо»! В середине поля Кривцов обокрал Смелова, мяч подхватил Козлов, продвинулся к радиусу и закручивал в дальний угол — только небольшой рикошет от ноги Осипенко спас хозяев!
Пытался слева на дриблинге ворваться в штрафную Хмарин, но сумел его остановить Осипенко.
Уже не в первый раз нарушает правила Бабаев, на этот раз от него получил по ногам Ленини. Так рано или поздно доиграется Ульви до карточки.
ГОЛ! В быстрой атаке Козлов запустил по правому краю Фуртадо, Густаво обманным движением легко ушёл от Кутицкого и шикарно пробил обводящим ударом под дальнюю штангу!
Гол! (0:2) Мяч забил Густаво Фуртадо (Краснодар)
В верховом единоборстве Александрову досталось от Мукаилова, пауза потребовалась Дмитрию, чтобы прийти в себя.
Перестарался в прессинге Бабаев и у чужой штрафной сфолил на Козлове.
Не прошла диагональ налево на Скопинцева, из-за боковой продолжат игру южане.
Стандарт на правом полуфланге заработали москвичи, мяч после навеса Бителло был вынесен из штрафной, а с подбора удар Смелова пришёлся в защитника!
От левой бровки Батчи заметил включение в штрафную Кривцова и верхом забрасывал ему мяч, но передача получилась точно в руки Лещуку.
В полуфланге сзади не по правилам атаковал соперника Коста.
В штрафной краснодарцев игра рукой была зафиксирована у Смелова.
ГОЛ! При исполнении поперечного паса обрезался у своей штрафной Бабаев, здорово сыграл на перехвате Кривцов и сразу катил на Батчи, мяч от Кутицкого удачно отскочил правее свободному Мукаилову — Казбек фактически с 11 метров расстрелял Лещука!
Гол! (0:1) Мяч забил Казбек Мукаилов (Краснодар)
А теперь уже, положив корпус, с радиуса с полулёта бил Смелов, но угодил в защитника!
После розыгрыша динамовцами углового с левого фланга мяч был вынесен на линию штрафной, откуда с подбора в касание плотно выстрелил Бителло — выручил Корякин!
Хмарин передачей с левого края нашёл в центре штрафной Кривцова, Никита красиво пробросил мяч между двумя соперниками, но далее его опередил Лещук!
Коста забрасывал мяч налево на ход Хмарину, но против Артёма чисто отоборонялся Зайдензаль.
В центре поля Александров нарушил правила на Косте.
В середине поля Жубал пытался сыграть на опережение против Бителло, но вместо мяча сзади зарядил по ногам соотечественнику.
Боков получил пас на радиусе и из-под Жубала пробил значительно правее створа!
Слева в штрафной во «вне игры» оказался Батчи.
Под прессингом Бокова неточную передачу к правой бровке исполнил Корякин, аут в пользу хозяев.
Матч стартовал!
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Динамо» (Москва) — «Краснодар». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
продолжается 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч московского «Динамо» и «Краснодара». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. Команды назвали стартовые составы.
в Москве пройдет встреча 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между столичным «Динамо» и «Краснодаром». Игра начнется в 20:45 мск на стадионе «ВТБ Арена». Главный арбитр матча — Антон Фролов (Москва). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Недавняя игра команд в чемпионате завершилась победой краснодарской команды со счетом 1:0. Московское «Динамо» на своем поле сыграет против действующего чемпиона России «Краснодара» в матче второго тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча пройдет на «ВТБ-Арене».
