Экс-футболист «Зенита» предрек «Спартаку» победу в Кубке России

После 29 туров Российской Премьер‑лиги (РПЛ) «Локомотив» (53 очка) занимает третье место в турнирной таблице, «Спартак» находится на четвертом месте с 51 очком. В заключительном туре железнодорожники сыграют на выезде с идущим пятым ЦСКА (48), а «Спартак» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».