Экс-футболист «Зенита» предрек «Спартаку» победу в Кубке России

— «Спартак» выиграет Кубок России. Потом обязательно будем смотреть Суперкубок «Зенит» — «Спартак». Мы ждем это противостояние. «Краснодар», к сожалению, останется в этом сезоне без трофея«, — передает слова Алексея Гасилина “Матч ТВ”.
В финале Кубка России красно-белые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 24 мая. Финал Кубка России состоится на стадионе «Лужники». Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.
Алексей Гасилин также считает, что московский «Локомотив» займет третье место по итогам текущего сезона.
«Так “Локомотив” устраивает даже ничья в матче с ЦСКА, думаю, железнодорожники займут третье место», — добавил Гасилин.
После 29 туров Российской Премьер‑лиги (РПЛ) «Локомотив» (53 очка) занимает третье место в турнирной таблице, «Спартак» находится на четвертом месте с 51 очком. В заключительном туре железнодорожники сыграют на выезде с идущим пятым ЦСКА (48), а «Спартак» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».