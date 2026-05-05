Гранат: «Динамо» будет умирать на поле, чтобы отомстить «Краснодару»

«Динамо» будет умирать на поле, чтобы отомстить «Краснодару» за потерянное чемпионство. Из-за этого соперника «бело-голубые» не стали чемпионами два года назад. И до этого «Краснодар» тоже наносил «Динамо» чувствительные поражения.
«Бело-голубым» надо акцентировать внимание на Кубке России. Только победа в нём может спасти сезон. Номинально «Краснодар» будет фаворитом, но фактически шансы команд на победу равны", — сказал Гранат Metaratings.ru.
После 28 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), команда набрала 39 очков. 7 мая «бело-голубые» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на выезде сыграют против «Краснодара». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, первый поединок завершился со счётом 0:0.