Сперцян отреагировал на победу «Краснодара» над «Динамо» в Кубке

«Краснодар» по сумме двух встреч обыграл московское «Динамо» в финале Пути РПЛ Кубка России. Первая игра, которая пошла в Москве, завершилась ничьей — 0:0. Ответная встреча на домашней арене «быков» не выявила победителя в основное время. В серии послематчевых пенальти точнее оказались хозяева (0:0, 6:5 пен.). Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил удары нападающего Константина Тюкавина и защитника Хуана Касереса.
«Интересная игра, сложная. Очень рады победить. Тренер сказал, кто будет бить пенальти, за день тренировали. Бывает, остаемся после тренировок побить. А это уже момент психологии. Мы выходили за победой, все-таки играем дома. К сожалению, не получилось в игре забить, но и не пропустили. А пенальти — лотерея», — приводит слова Сперцяна «Чемпионат».
В понедельник, 11 мая, «Динамо» на своем поле примет «Краснодар» в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги. Сперцян поделился ожиданиями от встречи:
— «Динамо» — очень сильная команда. Иногда через три на четвертый или через два на третий даже легче играть, чем в недельном цикле. Тут важно восстановиться, выспаться — и все, — добавил полузащитник «быков».
«Краснодар» впервые за три года вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком». Матч между командами пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
75′
10
Эдуард Сперцян
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
20
Джованни Гонсалес
27′
46′
5
Жубал
23
Хуан Мануэль Боселли
59′
66
Дуглас Аугусту
11
Жоау Батчи
77′
90
Дэвид Мозес Кобнан
3
Тормена
46′
17
Валентин Пальцев
99
Андрей Лунев
11
Артур Гомес
7
Дмитрий Скопинцев
26′
70
Константин Тюкавин
4
Хуан Хосе Касерес
2
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
71′
60
Тимофей Маринкин
55
Максим Осипенко
90′
57
Давид Рикардо
15
Данил Глебов
85′
24
Луис Чавес
10
Бителло
85′
17
Ульви Бабаев
91
Ярослав Гладышев
85′
33
Иван Сергеев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти